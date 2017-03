Bài 2: Bắc Kinh (Trung Quốc): Bốn lần “cách mạng” toa-lét!

Bắc Kinh đã trở thành TP có nhiều nhà vệ sinh nhất thế giới, vượt xa New York (Mỹ), London (Anh), Tokyo (Nhật). Tuy nhiên, do nhà vệ sinh phân bố không đồng đều, mục tiêu “trong tám phút tìm ra nhà vệ sinh” khó thực hiện tại các khu phố nhỏ, đường giao thông chính hoặc quảng trường và ngoài đường vành đai ba. Từ ngày 1-7 năm nay, TP Bắc Kinh đã ban hành Biện pháp quản lý nhà vệ sinh công cộng TP Bắc Kinh. Mục đích nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, xúc tiến quy phạm hóa, tiêu chuẩn hóa và pháp chế hóa quản lý nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh do nhà nước xây dựng sẽ mở cửa miễn phí.