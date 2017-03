Bán đấu giá 1 thị trấn có dân số... hai người ở Mỹ

Thị trấn tây bắc nước Mỹ Garryowen, bang Montana, có diện tích 7,7 acre (3,1 hecta) bao gồm vài căn nhà, một tiệm tạp hóa, một nhà hàng bán đồ ăn nhanh, một siêu thị nhỏ và một bưu điện.



“Thị trấn có dân số hai người, là một trong những thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ,” trang web của nhà bán đấu giá cho biết.



Mảnh đất thị trấn nằm ở khu vực diễn ra trận đánh huyền thoại Little Big Horn năm 1876, trong đó quân đội Mỹ do tướng George Armstrong Custer bị đạo liên quân của người da đỏ bản địa Bắc Mỹ, bao gồm người Cheyenne và Sioux, đè bẹp.



Thất bại lịch sử này, trong đó Custer thiệt mạng, đã là cảm hứng cho nhiều cuốn sách và bộ phim, bao gồm phim "Little Big Man" (1970), với minh tinh Dustin Hoffman.



Giá khởi điểm cho phiên đấu giá là 250.000 USD. Ngoài đất đai nhà cửa, đi kèm với cuộc đấu giá còn có bộ sưu tập các bản chép tay và đồ dùng cá nhân của bà góa phụ của ông Custer, cũng được đấu giá với giá khởi điểm 250.000.







Trung tâm thị trấn có bia ghi lại lịch sử về cuộc chiến giữa liên quân và người da đỏ (Nguồn: USA Today)



Hãng Williams & Williams chính là hãng bán thị trấn Buford, bang Wyoming, được coi là thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ, cho một người mang quốc tịch Việt Nam với giá 900.000 USD trong cuộc đấu giá hồi tháng 4.