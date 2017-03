Bắn nhầm diễn viên vì tưởng là sát thủ

Cảnh sát Philippines cho biết, một nhân viên an ninh của một ngôi làng ở nước này đã bắn nhầm một diễn viên vì tưởng nhầm người này là một tay sát thủ. Nhân viên an ninh là Eddie Cuizon, thành viên lực lượng an ninh của thành phố.

Theo lời kể của Cuizon, anh này nhìn thấy hai người đàn ông đi trên chiếc xe máy. Mặc dù Cuizon đã yêu cầu hai người đàn ông này dừng lại và đưa cho cảnh sát khẩu súng nhưng do mải đóng phim nên hai diễn viên này đã không để ý dẫn đến vụ việc đáng tiếc vừa nêu.

Ngay sau khi nhận ra sai lầm, anh này đã ra đầu thú cảnh sát. Theo luật pháp Philippines, Cuizon không được phép mang theo súng. Như vậy có nghĩa là, anh này sẽ phải ra hầu tòa.

Đạo diễn người Anh, Allan Lyddiard đang quay một bộ phim có nội dung về một vụ án mạng tại Philippines đã phải đình chỉ bộ phim sau khi vụ việc xảy ra.

Theo Hồng Nhung (VOV/AP)