Bạn trai nữ sinh bị hiếp dâm tập thể lần đầu lên tiếng

Người Ấn Độ tưởng nhớ nữ sinh viên xấu số. Ảnh AP

“Tôi có thể nói gì đây? Tội ác đáng sợ mà tôi phải chứng kiến là điều không ai nên thấy trong cuộc đời…Tôi đã cố gắng chống lại những kẻ tấn công, rồi sau đó van vỉ chúng hãy buông tha cho cô ấy,” người bạn trai 28 tuổi chia sẻ. Hiện anh đang cùng gia đình ở thị trấn Gorakhpur, bang Uttar Pradesh.



Cặp đôi gặp nạn sau khi cùng nhau xem xong bộ him “Life of Pi” hôm 16-12. Cô gái là một sinh viên Y khoa 23 tuổi được xác nhận là rất ngoan và học giỏi. Hai người bắt xe buýt về sau khi bị một số xe kéo khác từ chối đưa cô gái về nhà ở ngoại ô New Delhi.



Tuy nhiên, thảm kịch đã xảy ra khi cả hai lên chuyến xe định mệnh. Sáu người đàn ông trên xe thay nhau hãm hiếp cô gái trước mặt bạn trai, đánh đập hai người bằng một tuýp sắt trước khi ném họ xuống xe. Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng còn tìm cách chạy xe đè lên hai người nhưng chàng trai đã kịp lôi bạn gái thoát khỏi bánh xe tử thần trong gang tấc.



Song, đến ngày 29-12, cô gái đã qua đời tại Singapore do bị đa chấn thương vùng ruột và tổn thương não.

Cũng theo tiết lộ của người bạn trai - đồng thời là nhân chứng duy nhất của vụ việc, sau khi phát hiện ra nạn nhân, cảnh sát phải mất hơn hai giờ mới đưa cô gái tới bệnh viện dù cô đang bị thương rất nặng!

Vụ việc làm dấy lên hàng loạt các cuộc biểu tình kêu gọi bảo vệ phụ nữ trên khắp Ấn Độ. Hôm nay (5-1), tòa án Delhi dự kiến bắt đầu xét xử 5 nghi phạm hiếp dâm, Nếu bị kết tội chúng có thể đối mặt với án tử hình. Trong khi đó nghi phạm thứ 6 ở độ tuổi vị thành niên nên sẽ trình diện trong một phiên tòa khác.