Bang California (Mỹ): Quen với quan, được việc làm

Những người mới nhập cư vào Mỹ đang lo sốt vó bởi do suy thoái kinh tế, một số bang đã cắt giảm ngân sách cho giáo dục, trong đó có ngân sách dành cho các lớp dạy tiếng Anh cho người nhập cư. Thống đốc bang New York vừa mới công bố dự thảo ngân sách mới với phần dành cho giáo dục tiếng Anh đã bị cắt. Thị trưởng TP New York cũng đã rút bỏ các chương trình hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh trong gói ngân sách đề xuất. Giữa tháng 3, hàng trăm người nhập cư đã bức xúc tập họp trong công viên giương biểu ngữ phản đối ì xèo (ảnh). Tình hình tương tự diễn ra ở bang California. Trước nay, người nhập cư được hỗ trợ học tiếng Anh từ các trường đại học cộng đồng hoặc chương trình giáo dục do chính quyền địa phương quản lý. Nay, gói ngân sách mới thông qua đã cắt 15% dành cho chương trình học tập của người lớn tuổi.