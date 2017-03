Bangladesh: Cháy xưởng may, 8 người thiệt mạng

Giới truyền thông địa phương đưa tin một cảnh sát và chủ xưởng may nói trên nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng. Các nạn nhân được cho là đang họp tại tòa nhà 11 tầng của công ty xuất khẩu hàng may mặc Tung Hai Group thì hỏa hoạn xảy ra. May mắn là hầu hết công nhân đã về nhà khi đó.

Ông Mohammad Atiqul Islam, chủ tịch Hiệp hội sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh, cho biết: “Hiện chưa rõ vụ cháy xảy ra như thế nào nhưng chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân”.

Hiện trường vụ cháy tại một xưởng may ở Dhaka rạng sáng 9-5. Ảnh: Reuters



Vụ cháy xảy ra trong bối cảnh vấn đề an toàn lao động đang được quan tâm ở Bangladesh sau vụ sập nhà hôm 24-4 làm gần 900 người thiệt mạng. Nhà chức trách hôm 9-5 cho biết họ đã tìm thấy ít nhất 892 thi thể vụ sập nhà nhưng hiện chưa rõ số người vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát.



Chính phủ cáo buộc chủ tòa nhà và các đơn vị xây dựng dùng vật liệu kém chất lượng. Đã có tổng cộng 9 người bị bắt, trong đó có chủ tòa nhà và chủ các xưởng may bên trong tòa nhà. Những người này có thể đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội giết người hoặc ngộ sát hàng loạt.



Theo sau các cuộc biểu tình, chính quyền Dhaka hôm 9-5 đã bắt đầu phát lương và những khoản phúc lợi khác cho người sống sót sau vụ sập nhà. Trước đó một ngày, họ đã thông báo đóng cửa 18 xưởng may do không đáp ứng được những tiêu chuẩn an toàn.

Cùng lúc đó, một phái đoàn của Liên minh châu Âu đang ở thăm Bangladesh đã thúc giục chính phủ nước này “hành động tức thì” để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Theo P.Võ (NLĐO / AP, Reuters, BBC)