Bangladesh: Lại cháy xưởng may, ít nhất 8 người chết

Đến nay nguyên nhân của vụ hỏa hoạn chưa được xác định nhưng các cơ quan chức năng cho biết ngọn lửa bùng lên trong đêm ở tầng 3 của tòa nhà 11 tầng, nơi có 2 xưởng may hoạt động. Trong số những người thiệt mạng có cả chủ của xưởng may.







Hiện trường tòa nhà có xưởng may bị cháy







Các công nhân may mắn sống sót được chi trả tiền bồi thường



Theo Thanh Tùng (DT)



“Không có công nhân nào làm việc tại xưởng may áo len Tung Hai khi hỏa hoạn xảy ra. Lửa cháy lớn nhưng chúng tôi đã khống chế được nó trong phạm vi một tầng”, Mahbubur Rahman, giám đốc hoạt động của cơ quan cứu hỏa quốc gia Bangladesh khẳng định với AFP.Ông Rahman cho biết các nạn nhân thiệt mạng do sặc khói sau khi tìm cách tháo chạy theo lối cầu thang, nhưng bị tấn công bởi “khói độc từ các quần áo làm bằng sợi acrylic”.Cảnh sát trưởng địa phương Khalilur Rahman thì cho biết ngọn lửa đã giết chết “8 người trong đó có chủ của xưởng may và 4 công nhân, một sỹ quan cảnh sát cấp cao và một nhân viên cảnh sát”. “Chúng tôi đã nhận dạng được 7 người nhưng chưa rõ danh tính người thứ 8”, ông Rahman nói.Vụ hỏa hoạn là sự cố chết người mới nhất xảy ra với ngành dệt may Bangladesh sau khi vụ sập tòa nhà Rana Plaza khiến ít hàng trăm người thiệt mạng. Thảm họa này đã khiến 18 nhà máy dệt may phải đóng cửa.Tại Bangladesh, hỏa hoạn thường xảy ra tại các cơ sở dệt may do nhiều cơ sở được đặt trong những tòa nhà xây dựng kém chất lượng với hệ thống dây điện không đạt tiêu chuẩn. Hồi tháng 11 năm ngoái, ít nhất 111 người đã thiệt mạng khi lửa bao trùm xưởng may của công ty Tazreen Fashion ở ngoại ô Dhaka.Mới tháng Giêng vừa qua, 8 công nhân nữa lại thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn, trong đó có 2 công nhân vị thành niên, trong lúc họ đang sản xuất quần áo cho tập đoàn bán lẻ Inditex của Tây Ban Nha.Số người chết trong vụ sập Rana Plaza lên gần 900Trong khi đó tại hiện trường vụ sập toà nhà 8 tầng Rana Plaza, có thêm nhiều thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát. Tính đến sáng nay (9/5), cảnh sát địa phương cho biết có 892 người đã thiệt mạng trong thảm họa tồi tệ nhất của ngành dệt may thế giới.Nhiều thi thể được tìm thấy trong ngày hôm qua đã phân hủy đến mức việc nhận dạng chỉ có thể tiến hành bằng cách xét nghiệm ADN.Sau các cuộc biểu tình của các công nhân hồi đầu tuần, cơ quan chức năng hôm qua đã bắt đầu chi trả số tiền lương và tiền phúc lợi cho những nạn nhân may mắn sống sót trong vụ sập nhà.Cùng lúc đó phái đoán của EU tới Bangladesh đã hối thúc chính quyền nước này “hành động ngay lập tức” để cải thiện điều kiện làm việc. Trong ngày hôm qua, 18 cơ sở may mặc của nước này đã bị đóng cửa vì không đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn và điều kiện làm việc.Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng dệt may Bangladesh Abdul Latif Siddique cho biết rất nhiều nhà xưởng có chất lượng kém hoặc không tuân thủ quy định về an toàn. “Chúng tôi đã thấy rằng ngay cả những nơi tuyên bố là nhà máy tuân thủ tốt nhất tại Bangladesh cũng không tôn trọng đầy đủ các quy định về an toàn xây dựng”, ông Siddique nói.Trung tướng Chowdhury Hasan Suhrawardy, một lãnh đạo của quân đội Bangladesh tại địa phương cho biết quân đội sẽ tiếp tục thu dọn các thi thể từ đống đổ nát trong vòng 2-3 ngày tới trước khi bàn giao cho chính quyền địa phương.Đến nay đã có hơn 2500 người được cứu sống trong vụ sập nhà, tuy nhiên không ai biết rõ còn bao nhiêu thi thể bị vùi lấp nữa. Trước đó Hiệp hội các doanh nghiệp dệt may xuất khẩu Bangladesh cho biết có 3122 công nhân làm việc cho 5 xưởng may trong tòa nhà, nhưng không biết chính xác số người có mặt trong ca làm việc buổi sáng 24/4 khi tòa nhà đổ sụp.Suhrawardy nhận định, ngoài 36 thi thể bị phân hủy đã được đưa tới bệnh viện đại học y Dhaka để lấy mẫu ADN do không thể nhận dạng, sẽ có thêm nhiều thi thể được chuyển tới đây do thời tiết nắng nóng kèm mưa rào.