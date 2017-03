Bangladesh tử hình một quan chức Hồi giáo cấp cao

Abdul Quader Molla (áo trắng). (Nguồn: thenewstribe.com)



Theo TTXVN



Tháng Hai vừa qua, ông Molla, 65 tuổi, lãnh đạo cấp cao hàng thứ tư của đảng Jamaat-e-Islami - đảng đối lập lớn nhất Bangladesh - đã bị tòa án tội phạm quốc tế Bangladesh kết án tù chung thân do các tội danh cưỡng hiếp, giết người và thảm sát.Tuy nhiên, trước kháng cáo đòi tha bổng cho ông này, tòa án Tối cao đã xét xử phúc thẩm và quyết định nâng hình phạt từ chung thân lên tử hình.Các luật sư bào chữa của Molla cho biết họ hết sức bất ngờ trước phán quyết của tòa án tối cao, cho rằng "đây là lần đầu tiên trong lịch sử tòa án Nam Á, tòa án tối cao đã tuyên án nặng hơn so với phán quyết trước đó," đồng thời sẽ đề nghị xem xét lại bản án trước khi việc hành quyết dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.Việc ông Molla bị tuyên án tử hình có thể làm gia tăng căng thẳng chính trị tại Pakistan trong bối cảnh chỉ còn bốn tháng nữa sẽ diễn ra tổng tuyển cử.Ngày 16/9, những người Hồi giáo ủng hộ đảng Jamaat đã tổ chức biểu tình và đụng độ với lực lượng an ninh tại thành phố cảng Chittagong, Đông Nam nước này.Cảnh sát cho biết có khoảng 2.000 người Hồi giáo ủng hộ đảng Jamaat đã đổ ra đường và đốt phá các phương tiện giao thông, buộc cảnh sát phải bắn đạn cao su và hơi cay để trấn áp.Trong khi đó, hàng trăm người thế tục đã tập trung tại quảng trường Dhaka hoan nghênh phán quyết mới của tòa án. Trước đó, hơn 10.000 người cũng đã tụ tập tại đây trong nhiều tuần đòi tăng mức hình phạt đối với Molla.Trong một phiên tòa tổ chức hồi tháng Giêng, sáu người Hồi giáo khác cũng đã bị kết án liên quan đến tội ác chiến tranh trong cuộc chiến hồi năm 1971 mà chính phủ nước này ước tính có khoảng ba triệu người đã bị thảm sát, trong khi các thống kê độc lập cho rằng số người chết vào khoảng 300.000 - 500.000 người.