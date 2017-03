Báo 175 năm tuổi Mỹ đầu hàng internet

Advance Publications, sở hữu tờ Times-Picayune, hôm 24/5 cho biết, phải thực hiện sự thay đổi trên vì sự chuyển biến trong ngành báo và sự cần thiết phải tập trung vào báo điện tử.

Công ty trên cho hay, ba tờ báo của họ ở Alabama là the Huntsville Times, Mobile Press-Register và Birmingham News - cũng phải cắt giảm báo in xuống còn 3 ngày/tuần. Nhiều tờ báo khác cũng đang hứng chịu sự suy giảm về số lượng phát hành do độc giả dựa vào internet để lấy thông tin.

Chủ báo Times-Picayune là Ashton Phelps cho biết trong một bản thông báo tới các nhân viên rằng các thay đổi 'đòi hỏi phải có sự giảm bớt" về lực lượng lao động song ông không nói sẽ có bao nhiêu người mất việc.

Một thông báo đăng trên trang web của báo này viết, Times-Picayune - nhật báo duy nhất của thành phố, sẽ tăng cường báo in chỉ vào các ngày thứ tư, thứ sáu và chủ nhật. Công ty sẽ "tăng mạnh nỗ lực thu thập tin tức ở phiên bản online 24h/ngày, 7 ngày một tuần". Các thay đổi sẽ có hiệu lực vào mùa thu.



Steve Myers, lãnh đạo Viện Poynter, nơi nghiên cứu về truyền thông, cho biết, quyết định cắt giảm ngày xuất bản báo in sẽ làm New Orleans là thành phố lớn nhất Mỹ không có nhật báo nào. Steve cho biết, Times-Picayune là tờ báo đầu tiên dạng này ở Mỹ cắt giảm lượng báo in mạnh tới vậy.

The Times-Picayune giành được vô số giải thưởng kể từ khi thành lập vào năm 1837, gồm cả giải Pulitzer cho việc đưa tin về trận cuồng phong Katrina năm 2005.

