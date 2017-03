Báo cáo thị trường việc làm Mỹ gây thất vọng

Thống kê của Bộ Lao động Mỹ công bố hôm qua cho thấy, nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tháng 5 đã có thêm 431.000 việc làm, nhưng có đến 411.000 số lao động làm công việc tạm thời phục vụ cuộc điều tra dân số diễn ra định kỳ 10 năm một lần của chính phủ Mỹ. Do đó, trong tháng vừa qua, giới chủ Mỹ chỉ thực sự thuê thêm 20.000 việc làm và thấp hơn rất nhiều so với mức 290.000 trong tháng 4.



Trước đó, giới chuyên gia kinh tế kỳ vọng sẽ có khoảng 536.000 người Mỹ có việc làm trở lại. Thêm vào đó, hoạt động tuyển dụng trong lĩnh vực tư nhân cũng chậm lại đáng kể, trong bối cảnh các doanh nghiệp muốn tăng giờ làm hơn thay vì thuê thêm nhân viên mới. Cụ thể, lĩnh vực này chỉ nhận thêm 41.000 việc làm, sụt giảm mạnh so với mức 218.000 trong tháng 4. Số giờ làm trung bình hàng tuần tăng từ 34,1 giờ lên 34,2 giờ. Dù phần lớn là công việc tạm thời nhưng số việc làm được tạo mới trong tháng 5 đã ghi nhận tốc độ gia tăng mạnh nhất trong 10 năm qua.

Viễn cảnh nền kinh tế kém sáng sủa làm dấy lên những lo ngại nhu cầu nhiên liệu sụt giảm. Trên sàn giao dịch hàng hóa NYMEX, giá dầu thô rớt thảm 4,2% trong phiên giao dịch cuối tuần – biên độ giảm theo ngày rộng nhất kể từ ngày 4/2, tuột dốc xuống 71,51 đôla mỗi thùng. Thống kê tuần qua, giá vàng đen rớt 3,3% giá trị, nới rộng biên độ điều chỉnh từ mức đỉnh cao 19 tháng được thiết lập hôm 3/5 tại 87,15 đôla/thùng lên 18%.Trong tháng 5, Trung Quốc đã nhập khẩu 17,29 triệu tấn dầu, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái, song lại giảm 7% so với tháng 4. Giá vàng nhảy múa trong biên độ rộng. Sau khi trượt mạnh tới 1%, lùi về mốc thấp nhất trong hơn 1 tuần tại 1.198,1 đôla/ounce vào thời điểm phiên buổi sáng, giá đã tăng tốc trở lại do giới đầu tư tìm đến vàng làm nơi trú ẩn trước những đợt chấn động trên sàn chứng khoán. Chốt tuần, giá vàng giao kỳ hạn tháng 8 tăng 7,7 đôla Mỹ, tương ứng 0,6%, lên 1.217,7 USD mỗi ounce. Tuần qua, giá kim loại quý đã tăng được 0,2% sau 3 phiên hồi phục và 2 phiên điều chỉnh. Hiệp hội các quỹ đầu tư vàng thế giới (ETFs) cho biết, tính đến thời điểm hết phiên đêm qua, tổng lượng vàng vật chất dự trữ trong tài khoản của các quỹ đầu cơ đã lên tới 2.008,1 tấn, bằng 78% tổng lượng vàng khai thác trong năm ngoái. Giá trị đồng euro xuống dưới ngưỡng 1,2 đôla lần đầu tiên kể từ 2006. Một loạt tin tức từ châu Âu làm nản lòng giới đầu tư tiền tệ, từ những lo lắng về tình hình tài chính tại Hungary cho đến những rắc rối mới tại ngân hàng hàng đầu của Pháp Societe Generale đẩy giá euro lao dốc mạnh. Tỷ lệ hoán đổi giữa euro sang đôla co hẹp 1,5%, xuống 1,1984 đôla từ mức 1,2163 lúc mở cửa. Mức thấp nhất kể từ tháng 3/2006 được xác lập là 1,1956 đôla. Sau 5 phiên giao dịch, đồng euro trượt 2,4% giá trị. G20 tăng nỗ lực ngăn chặn tái diễn khủng hoảng. Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và đang nổi hàng đầu thế giới (G20) đã bắt đầu cuộc họp 3 ngày tại thành phố Busan (Hàn Quốc), với chủ đề tái định hình hệ thống kinh tế nhằm ngăn chặn các cuộc khủng hoảng tương tự tái diễn. Khu vực Eurozone đang phải chịu nhiều sức ép nhằm giảm thâm hụt ngân sách và cải cách kinh tế.

Các đại diện G20 thuộc Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải giải trình chi tiết về các nợ khổng lồ tại các quốc gia như Hy Lạp, Tây Ban Nha hay mới đây là Hungary, cũng như định hướng sử dụng nguồn vốn cứu trợ khổng lồ đã được EU và IMF thông qua. Về vấn đề áp thuế ngân hàng để trả chi phí cho các cuộc giải cứu trong tương lai, tuy đã được Mỹ và các nước châu Âu ủng hộ, song vẫn không được một số thành viên G20 khác chấp thuận như Canada và Australia. Trong dự thảo thông cáo, G20 cảnh báo sự phục hồi toàn cầu hiện vẫn còn mong manh và sự hợp tác quốc tế là rất cần thiết. Dự thảo này sẽ được các bộ trưởng tài chính và các thống đốc hoàn tất trong những phiên họp cuối tuần. Trung Quốc sắp đón nhận đợt IPO lớn nhất thế giới kể từ đầu năm . Hôm qua, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) – nhà cho vay lớn nhất tại nền kinh tế lớn thứ ba thế giới theo số lượng khách hàng, đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên Ủy ban chứng khoán Trung Quốc. ABC cho biết sẽ huy động khoảng 32 tỷ đôla thông qua việc phát hành 15% cổ phần trên 2 sàn chứng khoán Thượng Hải và Hong Kong. Cụ thể, sẽ có 22,235 tỷ cổ phiếu được chào bán tại Thượng Hải và 25,411 tỷ cổ phiếu được đưa ra đấu thầu tại Hong Kong.



Như vậy sau khi tiến hành IPO, ABC sẽ niêm yết 26,73 tỷ cổ phiếu trên sàn Hong Kong, trong đó bao gồm cả 1,32 tỷ cổ phiếu đang được nắm giữ bởi Quỹ đầu tư chính phủ Trung Quốc (CNPF). Các nhà điều hành thị trường Trung Quốc sẽ bắt đầu xem xét bản kế hoạch IPO của ABC bắt đầu từ ngày 9/6 tới. Tính đến cuối năm 2009, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc hiện có khoảng 320 triệu khách hàng và 23.624 chi nhánh trải khắp Trung Quốc. . Hôm qua, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) – nhà cho vay lớn nhất tại nền kinh tế lớn thứ ba thế giới theo số lượng khách hàng, đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên Ủy ban chứng khoán Trung Quốc. ABC cho biết sẽ huy động khoảng 32 tỷ đôla thông qua việc phát hành 15% cổ phần trên 2 sàn chứng khoán Thượng Hải và Hong Kong. Cụ thể, sẽ có 22,235 tỷ cổ phiếu được chào bán tại Thượng Hải và 25,411 tỷ cổ phiếu được đưa ra đấu thầu tại Hong Kong.Như vậy sau khi tiến hành IPO, ABC sẽ niêm yết 26,73 tỷ cổ phiếu trên sàn Hong Kong, trong đó bao gồm cả 1,32 tỷ cổ phiếu đang được nắm giữ bởi Quỹ đầu tư chính phủ Trung Quốc (CNPF). Các nhà điều hành thị trường Trung Quốc sẽ bắt đầu xem xét bản kế hoạch IPO của ABC bắt đầu từ ngày 9/6 tới. Tính đến cuối năm 2009, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc hiện có khoảng 320 triệu khách hàng và 23.624 chi nhánh trải khắp Trung Quốc. Theo Nguyễn Hùng (VNE)