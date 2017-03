Báo chí quốc tế: Ông Võ Văn Kiệt đóng góp to lớn cho đổi mới

Về mặt ngoại giao, NHK điểm lại các sự kiện nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt là thủ tướng Việt Nam đầu tiên thăm Nhật vào năm 1993, đưa ra chính sách bình thường hóa quan hệ với Mỹ năm 1995, đưa Việt Nam gia nhập ASEAN, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam tại châu Á và trên thế giới.

Bình luận viên chính trị Jean-Claude Pomonti của báo Le Monde (Pháp) là tác giả nhiều sách biên khảo về chính trị Việt Nam đương đại đã đánh giá: Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã thúc đẩy cải tổ các cơ chế, bộ máy của Việt Nam, khuyến khích đầu tư, mở cửa Việt Nam ra quốc tế.

Nhật báo Tia Sáng Campuchia (báo tiếng Khmer có số phát hành lớn nhất Campuchia) ngày 12-6 đã đăng ảnh và tiểu sử của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Báo sáng Đông Phương (Trung Quốc) viết: Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có công lao đưa nền kinh tế Việt Nam từ mô hình kinh tế kế hoạch của Liên Xô cũ sang nền kinh tế thị trường. Báo Văn Hối của Hong Kong cũng có bài nhận định tương tự.

Tại Anh, hai tờ báo lớn The Times và The Telegraph ngày 12-6 đều có bài viết về nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Các bài viết điểm lại quá trình tham gia cách mạng của ông, đặc biệt nhấn mạnh những đóng góp to lớn của ông vào công cuộc đổi mới và phát triển của Việt Nam sau năm 1975.

Nhiều báo nước ngoài như The Guardian, The Telegraph, The Times, The Independent, BBC (Anh), The Washington Post, The New York Times (Mỹ) đều đăng tin cáo phó trang trọng, nhắc lại tiểu sử hoạt động cách mạng và chính trị cũng như những đóng góp của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong thời kỳ đổi mới.

Bản tin của Hãng tin AFP (Pháp) có đoạn ghi nhận: “Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một trong những người đưa Việt Nam sau chiến tranh hội nhập với cộng đồng quốc tế. Ông về hưu từ nhiều năm nay, sống cực kỳ bình dân và vẫn có những nhận xét đóng góp cho đất nước”.

Hãng tin Reuters nhận định tương tự: Sau khi rời khỏi cương vị lãnh đạo, ông vẫn tiếp tục hoạt động chính trị tích cực, trả lời các cuộc phỏng vấn và có nhiều bài viết trên diễn đàn báo chí để cổ súy cho cải cách.