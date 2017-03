Báo động an ninh ở sân bay Heathrow

Thành viên phi hành đoàn trên máy bay mang số hiệu EK004 thông báo cảnh sát rằng có một hành khách buông lời đe dọa trên phi cơ. Cảnh sát có vũ trang ngay lập tức xông lên máy bay và bắt người này.

"Cảnh sát bao vây anh ta và lôi ra ngoài", hành khách có tên Cameron McLean kể với Sky News. "Tôi nghĩ anh ta là người da trắng. Có một người khác nữa bị bắt nhưng tôi không nhìn thấy anh ta".

McLean cho hay vị hành khách kia bị còng tay đưa ra ngoài, sau đó chó nghiệp vụ được đưa lên kiểm tra máy bay.

Sự cố xảy ra khi chiếc phi cơ chuẩn bị lên đường tới Dubai. Máy bay được cho là của một hãng hàng không các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất.

Cảnh sát Anh cho biết ba người nói trên đang bị giam giữ. Phát ngôn viên của sân bay Heathrow cũng khẳng định thông tin về sự cố trên chuyến bay EK004. "Cảnh sát đang xem xét mọi chuyện tuy nhiên sự cố không ảnh hưởng tới những khu vực khác của phi trường", phát ngôn viên nói.

Sự cố diễn ra trong thời điểm an ninh tại các sân bay tăng cường sau vụ âm mưu nổ tung máy bay tới Mỹ trong ngày Giáng sinh. Hành khách ở sân bay tại London đã phải chờ 3 tiếng để kiểm tra an ninh trước khi các chuyến bay cất cánh.

Kể từ sau âm mưu khủng bố bất thành ngày 25/12 nhằm vào máy bay Mỹ, các sân bay trên thế giới đã siết chặt các biện pháp an ninh. Một số lỗ hổng trong hàng rào an ninh đã được phát hiện. Nhiều hành khách than phiền vì tình trạng chờ đợi quá lâu hoặc chậm chuyến. Một số người khác phản đối việc sử dụng máy quét hiện hình ảnh toàn bộ cơ thể họ trên màn hình. Tuy nhiên loại máy này mới chỉ được dùng trên cơ sở ngẫu nhiên.

