Báo động đánh bom ở sân bay gần Washington

Cựu tổng thống George W. Bush (phải) và phu nhân Laura trong lễ tưởng niệm tại Lầu năm góc - Ảnh: AFP

Quan ngại về an ninh gia tăng ở Washington và New York trong dịp kỷ niệm 10 năm các vụ tấn công ngày 11-9 vào Lầu năm góc và Trung tâm thương mại quốc tế do các phần tử khủng bố Al Qaeda tiến hành. Một phần phi trường Dulles bị đóng cửa vào lúc 16g30 (giờ địa phương) sau khi chó nghiệp vụ chuyên dò tìm chất nổ sủa vang ở một kiện hàng sắp được đưa lên máy bay.

Vài giờ sau đó, Reuters dẫn lời một người phát ngôn của Cục an toàn vận tải liên bang Mỹ thông báo kiện hàng trên đã được kiểm tra và không tìm thấy chất nổ.

Người phát ngôn của phi trường Dulles, Rob Yingling, thông báo sân bay này, nằm cách Washington 35 km về phía tây, đã vận hành lại bình thường với việc sắp xếp lại một số chuyến bay. “Các kiện hàng đã được kiểm tra và chúng tôi không phát hiện thấy điều gì nguy hiểm hay có thể gây hại”, AFP dẫn lời Yingling.

Dulles là sân bay quốc tế lớn nhất nằm gần thủ đô nước Mỹ và một số cửa vào sân bay đã bị đóng trong vòng bốn tiếng, nhưng sau đó được mở trở lại. Chính từ sân bay này, một nhóm khủng bố trong vụ 11-9 đã bắt cóc một chiếc máy bay và đâm vào Lầu năm góc.

Ngày 10-9, cựu tổng thống George W. Bush cùng Bộ trưởng quốc phòng Leon Panetta và cựu bộ trưởng quốc phòng thời Bush Donald Rumsfeld đã tới Lầu năm góc tham gia lễ tưởng niệm những công nhân và hành khách đã thiệt mạng ở đó.

Theo Hải Minh (TTO)