Bạo động từ Stockholm lan ra các thành phố

Tình hình đốt xe và đốt trường đã xảy ra tại ba thành phố này.

Tại Stockholm, tình hình bạo động có giảm do cảnh sát từ Göteborg et Malmö đã được điều động về thủ đô và công tác tuần tra kiểm soát được gia tăng. Cảnh sát ghi nhận có 30-40 vụ gây rối ở ngoại ô, giảm so với hai đêm trước (lần lượt là 70 vụ và 90 vụ). Trong các đội tuần tra hằng đêm có cha mẹ các thanh niên và người của các tổ chức tình nguyện tham gia.

Tổng cộng trong một tuần bạo động có khoảng 100 xe ô tô bị đốt (ảnh), nhiều trường học, thư viện, đồn cảnh sát bị phóng hỏa hoặc bị đập phá. Tình hình bạo động có nguy cơ củng cố uy tín của các đảng chính trị cổ súy hạn chế tiếp nhận người nhập cư nước ngoài.

D.THẢO