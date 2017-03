Bão Emily đổ bộ vào Dominican làm 4 người chết

Bão Emily gây ra nhiều thiệt hại tại Cộng hòa Dominican. (Nguồn: AP)





Cơ quan Khí tượng quốc gia Dominican cho biết bão Emily đã gây ra mưa to và ngập lụt trên diện rộng, buộc hơn 7.000 người phải đi sơ tán.



Bộ Y tế nước này đã đưa ra cảnh báo ở mức cao nhất do lo ngại các loại dịch bệnh bùng phát sau thiên tai, đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường đội ngũ nhân viên y tế, xe cứu thương, thuốc men và các trang thiết bị cần thiết nhằm đối phó với dịch bệnh.



Sau khi đổ bộ từ Đại Tây Dương vào Haiti và Cộng hòa Dominican, bão Emily đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Emily là cơn bão số 5 đổ bộ vào khu vực này kể từ đầu mùa mưa bão năm nay sau các trận bão Arlene, Bret, Cindy và Don.



Trong khi đó tại Cuba, do ảnh hưởng của bão Emily, những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây nên úng lụt tại nhiều địa phương thuộc các tỉnh miền Đông như Guantanamo, Santiago de Cuba, Granma và Olguin, gây hư hại nhà cửa, đường sá và nhiều công trình phúc lợi.



Chính quyền các địa phương đã phối hợp với lực lượng cứu hộ tại chỗ triển khai kịp thời nhiều biện pháp phòng chống bão lụt, sơ tán người dân đến nơi an toàn nên đã giảm thiểu đáng kể những thiệt hại về người và của do bão gây ra./.