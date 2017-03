Bão Irene đổ bộ vào bang Bắc Carolina (Mỹ)

Mưa to, gió lớn đã làm hơn 210.000 hộ gia đình ven biển bị mất điện. Bão đang di chuyển theo hướng bắc về các TP đông dân gồm Washington, D.C., Baltimore, Philadelphia và New York. Trung tâm Dự báo bão quốc gia Mỹ cho biết bão Irene đã yếu hơn so với một ngày trước đó nhưng vẫn rất nguy hiểm, có thể gây ngã đổ cây cối, làm đứt dây điện, lũ lụt và triều dâng cao đến 3,5 m.

Chính quyền các bang dọc bờ Đông đã ra lệnh sơ tán ít nhất 2,3 triệu người, trong đó tại bang New Jersey có 1 triệu người được lệnh sơ tán. Đã có chín bang ban bố tình trạng khẩn cấp và đề nghị lực lượng tuần duyên giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp.

Dùng bao cát chuẩn bị đón lũ lụt tại khu Manhattan thuộc TP New York. Ảnh: REUTERS

Các hãng hàng không Mỹ đã hủy tối thiểu 6.100 chuyến bay từ ngày 27 đến 29-8. Hàng trăm ngàn hành khách bị mắc kẹt. Lần đầu tiên mạng lưới tàu điện ngầm lớn nhất nước với 468 trạm ga ở TP New York đã đóng cửa. Cũng lần đầu tiên TP New York ra lệnh bắt buộc 300.000 người sơ tán. TP Philadelphia (bang Pennsylvania) và bang New Jersey thông báo sẽ đóng cửa toàn bộ mạng lưới giao thông công cộng.

Tổng thống Obama đã rút ngắn kỳ nghỉ sớm một ngày để quay về thủ đô trong đêm 26-8. Ông kêu gọi người dân trong các khu vực bão có khả năng đi qua phải khẩn trương chống bão. Ông đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang đối với sáu bang (Bắc Carolina, New York, New Jersey, Massachusetts, Virginia và Connecticut).

Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị sẵn 200 xe tải chở đồ tiếp tế và ra lệnh 100.000 binh sĩ tuần duyên trực chiến. Hội Chữ thập đỏ Mỹ đã huy động 1.000 tình nguyện viên, 200 xe cấp cứu, 120.000 suất ăn sẵn.

