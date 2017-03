Bạo loạn ở Tân Cương: Bồi thường cho các nạn nhân

Hơn 300 nhân viên nhà nước sẽ được huy động để giúp đỡ gia đình các nạn nhân tổ chức lễ tang.

Cùng ngày, hàng chục ngàn người Hán khẩn trương đón xe buýt và tàu hỏa sơ tán khỏi TP Ô Lỗ Mộc Tề vì lo ngại bạo loạn tái diễn. Theo một trưởng trạm xe buýt, mỗi ngày có khoảng 10.000 người chờ rời khỏi thành phố, gấp đôi lượng giao thông bình thường.

Sáng cùng ngày, lực lượng an ninh canh gác trước một số đền thờ Hồi giáo phải mở cửa để người dân tộc Duy Ngô Nhĩ vào cầu nguyện (ảnh). Vì lý do an ninh, từ sau vụ bạo loạn, chính quyền đã ra lệnh đóng cửa đền thờ để hạn chế tụ tập đông người. Hiện TP Ô Lỗ Mộc Tề đã sinh hoạt trở lại gần như bình thường. Tuy nhiên, lực lượng an ninh vẫn tiếp tục tuần tra.