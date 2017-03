Bạo lực bùng phát tại Syria trước trưng cầu dân ý

Bạo lực xảy ra tại Syria hôm 25/2. (Nguồn: Getty Images)

Tuy nhiên, phe đối lập cho rằng nỗ lực cải cách hệ thống chính trị như vậy là chưa đủ và kêu gọi tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý.Trước thời điểm diễn ra cuộc trưng cầu dân ý, bạo lực đã bùng phát tại nhiều nơi ở Syria. Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR, trụ sở tại Anh) cho biết ít nhất 89 người đã thiệt mạng, trong đó có 23 thành viên của các lực lượng an ninh và quân đội Syria, trong các cuộc đụng độ ngày 25/2.Riêng tại thành phố "điểm nóng" Homs có 19 người thiệt mạng. Lực lượng quân đội Syria tiếp tục trấn áp những phần tử nổi dậy có vũ trang và tiêu diệt ít nhất 20 đối tượng ở tỉnh Idlib. Cùng với Homs, Idlib cũng được coi là địa điểm tập trung nhiều phần tử chống chế độ của Tổng thống Assad.Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Syria Mohammad al-Shaar cho biết đã thực hiện những biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo cuộc trưng cầu dân ý diễn ra thành công và đây sẽ là "một bước nhảy vọt về chất" trong lịch sử nước này.Theo Bộ Nội vụ, có 14,6 triệu cử tri đủ tư cách tham gia trưng cầu dân ý và có gần 14.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước. Tổng thống Assad đã cam kết tổ chức bầu cử quốc hội trong vòng 90 ngày nếu người dân ủng hộ bản hiến pháp mới.Trong khi đó, hãng thông tấn SANA của Syria ngày 25/2 dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết Syria bác bỏ và lên án mọi quyết định cũng như sự chỉ trích đối với nước này tại hội nghị "Những người bạn của Syria" vừa diễn ra ngày 24/2 tại thủ đô Tunis của Tunisia. Theo nguồn tin trên, Damascus coi hội nghị "Những kẻ thù của Syria" là một âm mưu thất bại nhằm vào Syria và người dân nước này.Cùng ngày, Iran đã tái khẳng định lập trường phản đối bất cứ sự can thiệp quân sự nào nhằm vào Syria trong bối cảnh hội nghị "Những người bạn của Syria" đề xuất đưa quân đội của các nước Arập tới Syria nhằm chấm dứt đổ máu tại quốc gia Trung Đông này.Trong một thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh Tehran bác bỏ mọi sự can thiệp quân sự vào Syria, đồng thời tái khẳng định rằng nước này không tuồn vũ khí và cũng không can thiệp quân sự vào Syria như những cáo buộc của phương Tây. Iran lên án mọi hình thức bạo lực xâm phạm nhân quyền và nguyên tắc nhân đạo, ủng hộ mọi biện pháp cải cách có lợi cho nhân dân Syria.Tuyên bố trên được đưa ra vào thời điểm một số nước Arập có thể sẽ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Syria. Theo bài bình luận được Tân Hoa xã đăng tải ngày 25/2, mặc dù hội nghị "Những người bạn của Syria" kết thúc với sự đồng thuận rằng cần tránh can thiệp quân sự vào xung đột ở Syria, song lại kêu gọi triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Arập, ủng hộ vũ trang cho phe đối lập, thậm chí Mỹ còn cảnh báo Tổng thống Assad "sẽ phải trả giá đắt vì coi thường nguyện vọng của quốc tế."Bài bình luận nhấn mạnh Trung Quốc không tham gia hội nghị vì Bắc Kinh "muốn minh bạch hơn về mục đích, hiệu quả và cơ chế" của cuộc gặp này.Việc Trung Quốc và Nga không tham dự hội nghị "Những người bạn của Syria" càng làm gia tăng khó khăn trong việc tìm kiếm sự đồng thuận quốc tế về giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Syria. Trước đó, Mátxcơva và Bắc Kinh đã phủ quyết các dự thảo nghị quyết về Syria tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.