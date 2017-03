Bạo lực leo thang ở Bahrain, 200 người bị thương

thủ đô Manama ngày 15/3. (Nguồn: THX/TTXVN) thủ đô Manama ngày 15/3. (Nguồn: THX/TTXVN)



Bạo lực xảy ra trong bối cảnh Quốc vương Bahrain Hamad vừa ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp trong ba tháng.Một lính cứu thương cho biết một số người trang bị vũ khí đã xông vào làng Sitra của người Hồi giáo Shiite, nổ súng làm bị thương khoảng 200 người. Trong khi đó, hơn 200 người khác phải nhập viện do hít phải hơi cay.Bạo lực còn xảy ra tại một địa điểm khác ở miền Nam Bahrain, làm hai người thiệt mạng.Tại thủ đô Manama, hàng nghìn người đã biểu tình trước cửa Đại sứ quán Arập Xêút để phản đối việc Quốc vương Hamad đề nghị các nước hỗ trợ khôi phục an ninh.Những người biểu tình thề bảo vệ đất nước trước sự "chiếm đóng" từ bên ngoài, đồng thời kêu gọi đoàn kết giữa hai cộng đồng người Sunni và người Shiite.Ở Bahrain, cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite chiếm đa số, cộng đồng người Sunni chiếm thiểu số nhưng nắm quyền điều hành đất nước trong suốt hơn 200 năm nay.Làn sóng biểu tình ở quốc gia vùng Vịnh có vị trí chiến lược này lên cao sau khi có tin binh sỹ Arập Xêút và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã đến Bahrain theo đề nghị của Quốc vương Hamad.Phản ứng trước tình hình trên, nước láng giềng Iran cho rằng sự can thiệp quân sự vào Bahrain là không thể chấp nhận được.Trong khi đó, Mỹ một mặt kêu gọi các nước vùng Vịnh tôn trọng quyền của người dân Bahrain, mặt khác lại cho rằng sự triển khai quân đội nước ngoài ở nước này không phải là hành động xâm lược./.