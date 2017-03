Bạo lực ở Yemen gia tăng, làm 6 người thiệt mạng

Cảnh sát phong tỏa hiện trường một vụ đánh bom ở Yemen. (Nguồn: AP)

Hãng tin Saba của Yemen cho biết một người đàn ông đã cho phát nổ số thuốc nổ mang theo người ngay tại chợ, tuy nhiên mục đích của vụ này chưa được xác định. Cảnh sát đang tiến hành điều tra. Hiện chưa có tổ chức nào nhận gây ra vụ nổ bom.



Một quan chức cảnh sát cho rằng đây là một cuộc tấn công khủng bố nhằm làm cho dân chúng trong khu vực lo sợ.



Trong khi đó, cùng ngày, tại một quán cà phê Internet ở thủ đô Sanaa cũng xảy ra một vụ nổ làm 1 người thiệt mạng. Hiện chưa rõ ai đứng sau vụ tấn công này.



Trước đó, ngày 2/8, một số tay súng đã nã đạn vào xe ôtô chở Bộ trưởng Thông tin nước này Ali Ahmed al-Amrani, làm một vệ sỹ thiệt mạng.



Cùng ngày 3/8, hàng chục nghìn người đã biểu tình ở thủ đô Sanaa và một số thành phố khác để đòi cách chức họ hàng và đồng minh của cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh khỏi các vị trí an ninh và quân sự quan trọng mà họ đang nắm giữ.



Những người biểu tình tuyên bố sẽ tiếp tục hành động phản đối cho đến khi các con trai và thành viên gia đình của ông Saleh bị cách chức. Ở Taít, thành phố đông dân thứ hai của Yemen, cũng diễn ra một cuộc biểu tình lớn, trong khi các cuộc biểu tình quy mô nhỏ hơn diễn ra ở những thành phố khác.



Ông Saleh phải từ chức hồi tháng Hai vừa qua sau 33 năm cầm quyền sau làn sóng biểu tình chống chính phủ kéo dài hơn một năm. Phe đối lập cáo buộc ông can thiệp vào các vấn đề của nhà nước và tìm cách phá hoại những nỗ lực cải cách của người kế nhiệm Abd-Rabbu Mansour Hadi.



Hiện con trai và cháu trai của ông Saleh đang chỉ huy lực lượng Vệ binh Cộng hòa và lực lượng An ninh Trung ương Yemen./.

(Theo TTXVN)