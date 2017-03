Bạo lực trước bầu cử ở Nigeria làm 20 người chết

Người dân Nigeria sẵn sàng đi bầu cử. (Ảnh: AP)

Ông Mohammed Abubakar, người đứng đầu lực lượng cảnh sát bang Borno, Đông Bắc Nigeria, cho biết một số tay súng ngày 28/1 đã tấn công một nhà thờ Hồi giáo ở Borno, giết hại ứng cử viên thống đốc bang của đảng Nhân dân toàn Nigeria (ANPP), 2 cảnh sát và 4 dân thường, trong đó có em trai Thống đốc bang Ali Modu Sheriff.



Theo ông Abubaca, đây là một vụ ám sát chính trị trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến tổ chức vào tháng Tư tới.



Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã lên án vụ tấn công trên trong khi đang dự Hội nghị cấp cao Liên minh châu Phi (AU) lần thứ 16 ở Ethiopia. Ông Jonathan cho rằng kỷ nguyên chính trị "hành động hoặc là chết" đã chấm dứt, những ai muốn đưa Nigeria trở lại thời kỳ độc đoán, chuyên quyền sẽ không có chỗ đứng ở nước này.



Trong khi đó, Thống đốc bang Borno đang tiến hành tham vấn với các quan chức an ninh về tình trạng bạo lực gia tăng, làm nhiều người dân phải chạy lánh nạn, một số cửa hàng đóng cửa, đường phố vắng ngắt. Quân đội được đặt trong tình trạng báo động đỏ.



Những vụ xung đột tôn giáo đẫm máu do các nhóm Hồi giáo cực đoan tiến hành tại khu vực hẻo lánh Đông Bắc Nigeria, và nguy cơ tái bùng phát bạo lực xung đột tại khu vực sản xuất dầu mỏ thuộc châu thổ Nigiê hoặc khu vực biển phía Nam đang đe dọa an ninh trật tự tại nước này.



Ở khu vực miền Trung, các tay súng cũng tấn công 4 làng ở gần khu vực Jos thường xảy ra xung đột giữa người Hồi giáo và Cơ đốc giáo, làm 13 người thiệt mạng. Cảnh sát đã bắt giữ 29 phần tử gây rối.



Tổ chức giám sát nhân quyền hoạt động tại Nigeria cho biết trong tháng qua, các vụ đụng độ, bạo lực, xung đột leo thang tại khu vực miền Trung Nigeria giữa các nhóm tôn giáo và sắc tộc khác nhau khiến 200 người thiệt mạng./.





(Theo TTXVN/Vietnam+)