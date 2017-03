Bão Megi "càn quét" Philippines làm 10 người chết

Bão Megi gây mưa tại Philippines. (Nguồn: AP)



(TTXVN/Vietnam+)



Nhà chức trách Philippines cho biết 4 người đã thiệt mạng ở tỉnh Pagasinan, trong đó 3 người chết do sập nhà và một người do sét đánh. Ba người khác chết đuối ở thị trấn Maconacon thuộc tỉnh Isabela. Tại phía Bắc đảo Luzon có 3 người thiệt mạng.Với sức gió lên tới 260km/h, Megi là cơn bão mạnh nhất tấn công Philippines trong bốn năm qua, gây ra tình trạng sạt lở đất, làm tắc nghẽn nhiều tuyến giao thông chính, ngập lụt nhiều cánh đồng và phá hủy các đường điện khiến cả khu vực miền Bắc nước này mất điện.Tỉnh Isabela bị thiệt hại nhiều nhất do siêu bão này. Chính quyền tỉnh này đã tuyên bố tình trạng thảm họa trên toàn tỉnh.Trong những này qua, tại nhiều nước khác trên thế giới cũng đã diễn ra mưa lớn bất thường và động đất mạnh làm nhiều người thiệt mạng.Ở Haiti, mưa lớn trong nhiều ngày đã làm 10 người chết, 3 người mất tích và cản trở công tác tái thiết nước này sau trận động đất hồi tháng 1 vừa qua.Tại Bahrain, mưa to bất thường trong những ngày qua đã làm mực nước của hai con sông Oueme và Mono dâng cao, làm 43 người thiệt mạng và hơn 100.000 người bị mất nhà cửa.Theo thông báo của Chính phủ Bahrain, 2/3 diện tích nước này đã bị chìm trong nước. Bahrain kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.Tại New Zealand, tối 18/10, một trận động đất mạnh 5 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Christchurch ở miền Nam, gây mất điện và thông tin liên lạc, nhiều tòa nhà bị rung, lắc.Hiện chưa có thống kê cụ thể về số người bị thương do động đất gây ra/.