Báo News of the World: Tổng biên tập bị triệu tập

một ủy ban điều tra độc lập do một thẩm phán đứng đầu sẽ được thành lập để điều tra tuần báo News of the World của trùm truyền thông Rupert Murdoch (bị đóng cửa hôm trước đó) đã nghe lén trái phép. Ông cũng cho biết sẽ mở một cuộc điều tra khác liên quan đến đạo đức và văn hóa của báo chí nhằm củng cố Ủy ban Kiểm soát truyền thông.

Thủ tướng Cameron công bố lập ủy ban điều tra độc lập ngày 8-7. Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, hai người của báo News of the World đã bị triệu tập. Người thứ nhất là nguyên phóng viên Clive Goodman từng bị kết án bốn tháng tù hồi năm 2007 vì nghe lén điện thoại. Clive Goodman bị triệu tập vì bị nghi ngờ đã chi tiền trái phép cho cảnh sát. Người thứ hai là nguyên tổng biên tập Andy Coulson của báo trên, trước đây từng là người phụ trách truyền thông của Thủ tướng David Cameron.

HD (Theo AFP)