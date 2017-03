Bão Phailin: 7 người Ấn Độ thiệt mạng, hơn 1 triệu người di tản

Theo ĐÔNG PHƯƠNG (TTO)



AFP dẫn lời ủy viên cứu trợ bang Orissa Pradipta Kumar Mohapatra xác nhận có ba người thiệt mạng trong cơn bão vừa rồi, trong khi các nguồn khác cho biết có bảy người thiệt mạng.Khu vực bị tàn phá nghiêm trọng nhất là thị trấn Gopalpur, bang Orissa, nơi cơn bão tấn công với tốc độ 200 km/giờ.Tại những nơi khác ở bang Bhubaneswar, gió mạnh thổi tung mái nhà khiến cây cối trốc gốc, nhiều mảnh vụn bay tung tóe khắp đường.Nhiều đội cứu hộ đã được đưa đến những vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do cơn bão Phailin để giải cứu những người gặp nạn, giúp đỡ người bị thương, phân phát thực phẩm, dọn sạch đường phố.Ông Mohapatra cho biết bang Orissa di tản hơn 861.000 người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tiểu bang lân cận Andhra Pradesh cũng di tản hơn 100.000 người. Số người di tản tránh bão lên đến hơn 1 triệu người. “Đây là đợt di tản lớn nhất từ trước đến nay của Ấn Độ” - ông Mohapatra cho biết.Số người thiệt mạng thấp hơn nhiều so với mức lo ngại bởi nhà chức trách cho di tản người dân trước khi cơn bão ập đến. “Cơn bão đã suy yếu. Vào lúc 5g30 sáng, tốc độ gió vào khoảng 130-140 km/giờ” - Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết nhà nước vẫn cảnh báo tình trạng lũ lụt.Năm 1999, một cơn bão ập vào bờ đông Ấn Độ khiến 8.243 người thiệt mạng.“Không ai chuẩn bị cho cơn bão vào năm 1999, nhưng lần này chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Do đó chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đón cơn bão này từ 2-3 ngày trước” - một người dân cho biết.