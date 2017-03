Bảo tàng Paris mất tranh giá 123 triệu USD

AP dẫn lời thị trưởng Paris Bertrand Delanoe cho hay hệ thống báo động của bảo tàng này không hoạt động. Một số linh kiện được đặt mua để sửa hệ thống báo động sau khi nó bị hỏng hồi tháng ba vẫn chưa được chuyển đến.

Nhân viên điều tra xem xét những chiếc khung tranh bị bỏ lại hiện trường. Ảnh: AP.

Kẻ đột nhập hành động đơn lẻ. Hắn ta cắt khóa cổng rồi phá cửa sổ để trèo vào bên trong và bị camera an ninh ghi lại.

Sau đó hắn ta trèo ra ngoài, lấy đi những bức tranh và bỏ lại khung. Toàn bộ phi vụ chỉ kéo dài 15 phút, cảnh sát địa phương cho hay. Vụ trộm diễn ra khi ba nhân viên an ninh có mặt tại bảo tàng nhưng "họ không nhìn thấy gì hết", Christophe Girard, phó thư ký văn hóa của tòa thị chính Paris, nói.

Những bức họa bị đánh cắp bao gồm The Pigeon with the Peas của Pablo Picasso, Pastoral của Henri Matisse, Olive Tree near l'Estaque của Georges Braque, Woman with Fan của Amedeo Modigliani và Still Life with Candlestick Fernand Leger.

Bảo tàng nằm bên bờ sông Seine và đối diện với tháp Eiffel này mở cửa trở lại năm 2006 sau khi dành hai năm và tiêu tốn 18 triệu USD để nâng cấp hệ thống an ninh.

Đây là một trong những vụ trộm tranh lớn nhất thế giới. Văn phòng công tố Pháp ban đầu ước tính giá trị của số bức họa này khoảng 613 triệu USD nhưng sau đó giảm xuống còn 111 triệu USD. Girard nói rằng tổng giá trị của chúng khoảng 123 triệu USD.

Các nhà điều tra đang làm rõ liệu người đàn ông nói trên có thực sự hành động đơn lẻ hay không. Stephane Thefo, một chuyên gia của Interpol, bày tỏ nghi ngờ khả năng đó cho dù camera chỉ ghi lại được hình ảnh của mình hắn.

Theo Ngọc Sơn ( VNE)