Bão tuyết càn quét miền đông nước Mỹ

Theo chính quyền địa phương, có ít nhất bốn người tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến thời tiết xấu tại Massachusetts, Rhode Island và Long Island. Nhân viên Hội Chữ Thập Đỏ phải can thiệp để giúp đỡ vô số người lái xe trong một vụ tắc nghẽn giao thông dài đến 25 km do đụng xe dây chuyền trong cơn bão tuyết ở bang Bắc Carolina.

Chính quyền bang New Jersey ghi nhận có 350 vụ tai nạn giao thông đường bộ và theo một quan chức của bang Maryland, có ít nhất 50 chiếc xe bị lọt hố trên một tuyến đường quốc lộ ... Bên cạnh đó, đa số chuyến bay tại ba sân bay chính của New York, sân bay quốc tế Logan ở Boston đã bị hủy. Vào đầu buổi sáng, tuy không một sân bay nào trong các khu vực có bão tuyết bị đóng cửa nhưng các bảng chỉ dẫn xuất hiện hàng loạt dòng thông báo hủy hay trễ chuyến.

Nhiều trường học tại New York cũng như ở các bang Bắc và Nam Carolina, New Hampshire, New Jersey, Maine ... đã phải đóng cửa, trong đó khu vực Grosse Pomme, nơi có 1,1 triệu học sinh từ các trường công lập, lần đầu tiên trong vòng năm năm gần đây phải đóng cửa vì bão tuyết. Công viên Trung tâm ở New York bị chìm lấp dưới lớp tuyết dày hơn 30 cm.

Chính quyền nhiều thành phố như New York, Washington, Boston phát thông báo liên tục khuyến cáo người dân nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng khi đi làm và ban hành tình trạng báo động trước thiên tai. Theo ông John Doherty, một quan chức thuộc cơ quan y tế ở New York nhận định có thể đây là trận bão tuyết lớn nhất trong năm tại khu vực này.

Các chuyên viên dự báo khí tượng Mỹ cho biết tuyết sẽ ngừng rơi nhưng nhiệt độ tại miền đông vẫn còn thấp hơn mức trung bình hàng năm cho đến ít nhất vào giữa tuần này.