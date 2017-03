Bảo vệ giết nhầm diễn viên

Cảnh sát hôm qua cho biết Eddie Cuizon, 52 tuổi, đã tìm cách bắt chuyện với diễn viên Kirk Abella người Philippines vào tối hôm 30/10 rồi bắn anh khi diễn viên này được chỉ đạo tăng tốc trên chiếc xe môtô.

Theo China Daily, Cuizon kể lại anh đang ngủ thì được một người dân làng đánh thức và thông báo về sự xuất hiện của những tay súng trong khu vực.

Ông nhìn thấy hai người bị mặt trên chiếc xe phân khối lớn và tiếp cận họ, nhưng họ lại phóng đi khiến ông bị ngã và thương đầu gối. Ông bắn vào Abella khi diễn viên này rút súng ra, nhưng hóa ra đó chỉ là súng nhựa.

Cảnh sát trưởng Alexis Relado tại thành phố Cebu cho biết có rất nhiều vụ bắn giết trên đường phố Philippines và do những tay súng trên xe phân khối lớn gây ra.

Abella, 32 tuổi, là diễn viên của bộ phim Going Somewhere do đạo diễn Alan Lyddiard của Anh sản xuất.

Cuizon sẽ bị khởi tố với tội ngộ sát và vi phạm luật sử dụng súng.

Theo Anh Minh (VNE)