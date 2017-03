Barack Obama chuẩn bị chính phủ mới

Báo chí Mỹ lên cơn sốt. Các nhật báo lớn đều phải in thêm. 400 người xếp hàng trước các văn phòng báo Washington Post để mua số báo đặc biệt ngày 5-11. Giữa ngày, báo tại thủ đô đã hết sạch. Báo Washington Post phải in thêm 250.000 bản. Báo New York Times tăng số lượng phát hành 35%. Các báo USA Today, Washington Times và ngay cả các báo địa phương cũng tương tự. Chicago là địa bàn hoạt động chính của ông Obama, do vậy báo Chicago Sun Times phải in thêm hàng chục ngàn bản. Đông đảo bạn đọc bao vây tòa soạn báo Chicago Tribune. Sau khi bán sạch 690.000 bản, báo này phải in thêm 120.000 bản. Do báo trở thành của hiếm, có người rao bán trên mạng eBay một tờ New York Times với giá 250 USD. Trang web của hãng tin CNN tiếp nhận 30 triệu lượt người truy cập. Khi ông Obama đọc diễn văn mừng chiến thắng, đã có 71,5 triệu người xem truyền hình trên 14 kênh ở Mỹ, tăng 21% so với kỳ bầu cử trước. Các báo trên thế giới đều đưa ra trang nhất hình ảnh ông Obama và ông McCain. H.DUY