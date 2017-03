Barack Obama tái đắc cử Tổng thống Mỹ

Bang thắng cử

Vermont (3 phiếu) - Maine (4) - Massachusetts (11) - Connecticut (7) - Illinois (20) - Maryland (10) - New Mexico (5) - Wisconsin (10) - Michigan (16) - Pennsylvania (20) - New York (29) - New Hampshire (4) - Minnesota (10) - Delaware (3) - Rhode Island (4) - New Jersey (14) - West Virginia (5) - California (55) - Washington (12) - Oregon (7) - Hawaii (4) - Colorado (9) - Virginia (13) - Ohio (18) - Nevada (6) - Iowa (6) - Thủ đô Washington (3)