Bất an vì Triều Tiên, Nhật phóng vệ tinh do thám

Tên lửa H-2A của Nhật đã chở một vệ tinh radar thu thập thông tin, rời bệ phóng lúc 10h21 sáng nay giờ địa phương, từ trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tây nam nước này, quan chức Nhật cho biết.

Vì lý do an ninh, chính phủ Nhật từ chối tiết lộ chi tiết chức năng vệ tinh do thám mới. Nhu cầu giám sát mặt đất ở trong nước đã tăng cao sau khi Nhật phải hứng chịu thảm họa động đất và sóng thần ngày 11/3 năm nay.

Chính phủ Nhật đã quyết định lập một hệ thống thu thập tin tức tình báo sau khi Triều Tiên phóng tên lửa vào Thái Bình Dương, bay qua Nhật, hồi năm 1998. Để chống lại sức ép của quốc tế, Triều Tiên đã phóng tên lửa 3 giai đoạn Taepodong-2 vào tháng 4/2009 với tầm xa tương đương 6.700km.

Theo Hoài Linh (VNN / Japan Today)