Bắt cựu phó giám đốc công an Trùng Khánh

Theo tờ báo này, Đường Kiến Hoa bị điều tra hình sự vào cuối tháng 6 và bị bắt hôm 13-8, còn vợ ông này bị bắt 9 ngày sau đó. Tuy nhiên, nguyên nhân vợ ông Đường bị bắt không được tiết lộ.

Các cuộc gọi đến phòng quan hệ báo chí của chính quyền thành phố này vào ngày 4-9 đều không có người trả lời. Nhiều tờ báo tiếng Trung ở nước ngoài cho rằng Đường Kiến Hoa bị bắt vì có liên quan đến cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Cựu phó giám đốc công an Trùng Khánh Đường Kiến Hoa (Ảnh: CHINA.ORG)

Báo New York Times (Mỹ) hồi tháng 7 cho biết Đường Kiến Hoa là một trong 2 quan chức công an có quan hệ thân cận với cựu giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân, người xin tị nạn tại lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô vào tháng 2.

Đường Kiến Hoa nhận chức phó giám đốc sở công an Trùng Khánh đầu năm 2010, phụ trách vấn đề an ninh kinh tế. Ông từng được biểu dương như anh hùng vì có nhiều đóng góp trong phong trào “Đả hắc” do ông Bạc Hy Lai khởi xướng.

