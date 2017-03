Bắt giữ bốn phóng viên báo The Sun của Murdoch

Cảnh sát Anh cho biết họ đã tiến hành các vụ bắt giữ trên sau khi tập đoàn News Corp có trụ sở tại Mỹ của ông trùm Murdoch cung cấp thông tin cho cảnh sát - điều được các nhà bình luận cho là một nỗ lực rõ ràng nhằm làm trong sạch hình ảnh của tập đoàn này.



Hãng tin BBC và tờ The Guardian của Anh cho biết các phóng viên The Sun - báo bán chạy nhất tại Anh - bị bắt gồm cựu Phó Tổng biên Fergus Shanahan, cựu Tổng biên tập Graham Dudman, biên tập viên phụ trách mảng tội phạm Mike Sullivan và trưởng ban tin tức Chris Pharo.



Diễn biến này đã kéo tờ báo bán chạy nhất nước Anh vào tình trạng bất ổn chung trong đế chế của ông trùm Murdoch, sau khi tuần báo 168 năm tuổi News of the World cũng thuộc sở hữu của News Corp phải đóng cửa tháng 7/2011 vì vụ bê bối nghe lén điện thoại.

Trước đó, hai cựu thành viên cao cấp và một phóng viên báo này đã bị bắt do liên quan vụ bê bối nghe lén điện thoại để săn những thông tin sốt dẻo từ những ngôi sao nổi tiếng, các nhân vật Hoàng gia và thậm chí là thân nhân của các binh sĩ tử trận với số lượng nạn nhân lên tới hàng nghìn người.



The Sun có lượng ấn hành hơn 2,5 triệu bản mỗi ngày. Báo này nổi tiếng với nội dung giật gân liên quan đến người nổi tiếng và tiêu đề câu khách, và còn tự cho là có ảnh hưởng đến cử tri.

Theo Vietnam+