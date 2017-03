Bật mí" cách ngăn chặn các cuộc mưu sát nguyên thủ (Phần 1)

Cục 9 Cơ quan An ninh Liên bang (KGB) được lập ra chuyên để bảo vệ các nhân vật cấp cao trong nước và các nguyên thủ quốc tế đến Nga. Một trong những người đưa ra ý tưởng thành lập cục này là Valeri Velichko, hiện đang lãnh đạo Câu lạc bộ các cựu binh từng phục vụ trong Uỷ ban An ninh Quốc gia. Ông cũng là số ít người biết nhiều nhất và tường tận nhất về các vụ mưu sát nhằm vào các cựu Lãnh đạo Liên Xô và Nga, cũng như cách thức các cơ quan đặc biệt Nga đã hoá giải thành công những hiểm hoạ này.

Dưới đây là trích đoạn các tiết lộ của ông.

Điều khiển tivi cũng không nằm ngoài tầm ngắm

- Ông có thể kể vắn tắt về bản thân?

Về chuyên môn, tôi là nhà vật lý. Khi còn phục vụ trong Uỷ ban An ninh, tôi chuyên nghiên cứu và chế tạo các động cơ dành cho tên lửa. Khi sang làm ở Uỷ ban An ninh Quốc gia, tôi cũng đồng thời chuyển sang làm nhân viên phản gián. Năm 1985 làm trợ lý Cục trưởng Cục cảnh vệ chính phủ, sau đó làm Phó cục trưởng, tiếp đó là Cục trưởng cái được gọi là “Cục 9”. Nhiệm vụ của cục tôi là bảo vệ an toàn cho các quan chức cấp cao Nga và quốc tế. Dưới thời của tôi, Cục 9 đã bảo vệ thành công các chuyến thăm Nga của các cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, Mitterrand, Bush cha và một số lãnh đạo cấp cao Israel.

- Và không xảy ra trường hợp đáng nhớ nào?

Có chứ. Tôi vẫn còn nhớ một số tình huống khá hài hước xảy ra khi cựu Tổng thống Liên Xô Gorbachev và gia đình lần đầu tiên đến Foros. Khi nghỉ trong khách sạn, con gái ngài Tổng thống kéo rèm cửa và không may bị chiếc thanh treo rơi vào đầu. Tất nhiên là không có chấn thương đáng tiếc nào xảy ra nhưng sau đó tất cả 15 người có nhiệm vụ bảo vệ đã bị sa thải ngay lập tức. Thậm chí, một số người sắp được phong Anh hùng Lao động cũng vì vụ này cũng bị mất danh hiệu.

Một trường hợp khác là một ngày gần ngày Quốc tế Lao động 01/5. Tất cả các công tác chuẩn bị tại Matxcơva đã được sắp xếp chu đáo, mọi mục tiêu đều đã được kiểm tra và bố trí các chốt canh gác. Đúng 10 giờ sáng, các thành viên cao cấp của Chính phủ bước ra Quảng trường đỏ, khu vực lăng Lênin thì bỗng nhiên phía cửa hàng bách hoá trung tâm xuất hiện một đám khói đen. Ngay lập tức tôi đã lệnh cho các bốt làm việc gần đó đến hiện trường thì hoá ra chỉ là một kẻ tâm thần đốt chiếc lốp ôtô.

Lần khác là khi đón Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và Bush-cha đến nghỉ tại một ngôi nhà của Sứ quán Mỹ tại Matxcơva. Chúng tôi đã bố trí các tay bắn tỉa phục kích ở các nóc nhà lân cận và tập dượt phương án xử lý tình huống có kẻ lạ mặt xuất hiện trên nóc nhà nơi Tổng thống Ronald Reagan nghỉ ngơi. Đúng lúc Tổng thống Bush-cha đi ra thì tôi nhận được báo cáo khẩn của trinh sát rằng phát hiện một nhân vật nghi vấn xuất hiện sau cửa sổ một ngôi nhà gần đó. Tôi lập tức đưa ống nhòm lên quan sát và phát hiện một người đàn ông thấp thoáng sau tấm rèm buông, trên tay cầm dụng cụ gì đó giống như một chiếc máy cảm biến.

Trong khi đó, Tổng thống Bush đã lên xe và xuất phát, không thể dừng xe Tổng thống hoặc yêu cầu quay xe lại nơi an toàn vì đây là điều tối kỵ trong nguyên tắc ngoại giao. Không thể làm khác, tôi lệnh cho các đặc vụ tiếp cận ngôi nhà có người đàn ông nghi vấn. Trong vòng 3 phút họ đã bí mật đột nhập được vào căn phòng thì hoá ra “kẻ khủng bố” tiềm tàng đang ngồi gần cửa sổ vừa nhìn ra đường xem đoàn xe Tổng thống Bush, vừa... điều khiển tivi. Ngay lập tức, chiếc điều khiển bị đá tung khỏi tay người đàn ông, còn các mũi súng khác chĩa thẳng vào người anh ta và chỉ đợi lệnh là khai hoả.

- Có thương vong nào không?

Rất may là không, chúng tôi luôn kiểm tra rất kỹ các thông tin trước khi quyết định có khai hoả hay không. Tuy nhiên, tôi thường xuyên bị stress nặng.

“Trò chơi” giấu... đạn

Tôi chịu trách nhiệm bảo vệ toàn bộ khu vực Nhà hát lớn, nơi Tổng thống Gorbachev và phu nhận thường xuyên lui tới. Cũng chính vì sự phức tạp đối với mục tiêu này mà sau đó tôi ghét cay ghét đắng nó. Còn nhớ một lần trước khi Tổng thống Gorbechev và phu nhân đến, tôi đã phải chỉ đạo kiểm tra kỹ thuật nghiệp vụ trên toàn bộ khuôn viên nhà hát này. Bài diễn tập tôi đưa ra là vứt một viên đạn ở bất kỳ nơi nào, và nếu các nhân viên nghiệp vụ không tìm ra thì coi như công tác chuẩn bị có vấn đề. Tất nhiên, chúng tôi phải sử dụng đến chó nghiệp vụ và máy phân tích khí độc. Tuy nhiên, do nhà hát này không được trùng tu từ những năm 1930 nên khi phát hiện gần như toàn bộ khung sườn bê tông đều đang trong tình trạng mục nát, tôi đã kiến nghị dừng tất cả các hoạt động biểu diễn để đảm bảo an toàn cho nhà lãnh đạo và các khán giả khác.