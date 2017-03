Bắt nghi can bắn chết thẩm phán

Jean-Jacques Meilleur, phát ngôn viên của văn phòng công tố cho biết nghi can là một người đàn ông 47 tuổi, quốc tịch Iran, đã được nhiều nhân chứng tại phiên tòa nhận dạng. Hắn nói hắn hành động với động cơ trả thù. Cảnh sát đã đến gần nghi can trong công viên vào chiều thứ Năm để kiểm tra nhân thân, nhưng hắn rút súng bắn chỉ thiên. Cảnh sát liền nổ súng, bắn hắn bị thương, bắt giữ, và sau đó được nhận dạng là nghi can trong vụ giết người tại phiên tòa.

Một nhân viên cảnh sát đi bộ gần Tòa án ở Brussels, nơi xảy ra vụ bắn súng

Vụ việc xảy ra vào sáng 3/6, Tòa đang xử vụ tranh cãi giữa một gia đình và hàng xóm thì một người “rút súng ngắn, bắn thẩm phán và thư ký, giết chết cả hai”. Thủ phạm “bị một trong những luật sư có mặt rượt đuổi một đoạn ngắn, nhưng hắn chạy thoát theo những con đường trong khu vực. Hai nạn nhân là nữ thẩm phán Isabelle Brandon, 60 tuổi, và thư ký tòa Andre Bellemans.An ninh tại các tòa án và nhà tù ở Bỉ đã từ lâu gây quan ngại, với nhiều vụ đào thoát trong mấy năm gần đây.

Theo Quang Hùng (CAO/AFP)