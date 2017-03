Bất ổn Trung Đông khiến giá dầu biến động mạnh

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 4/2011, lúc mở cửa phiên giao dịch đã nhảy lên mức 106,95 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 9/2008, tuy nhiên chốt phiên ở mức 105,44 USD/thùng.



Tại London, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng tháng chốt phiên ở mức 115,04 USD/thùng, sau khi đã có lúc leo lên mức 118,50 USD/thùng.



Các nhà phân tích của ngân hàng Commerzbank cho rằng bất ổn ở Libya đã đẩy giá dầu lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2008, đồng thời nâng dự báo giá dầu trong quý 2 năm 2011 lên mức 120 USD/thùng.



Chia sẻ quan điểm này, chuyên gia Victor Shum của Hãng tư vấn năng lượng quốc tế "Purvin and Gertz" nhận định những lo ngại về việc gián đoạn cung cấp dầu ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi tiếp tục đẩy giá dầu tăng cao.



Hiện, Libya là quốc gia xuất khẩu dầu lửa lớn thứ 4 ở châu Phi với sản lượng khoảng 1,8 triệu thùng dầu/ngày và có trữ lượng tổng cộng khoảng 42 tỷ thùng. Phần lớn lượng dầu khai thác ở Libya được xuất khẩu sang châu Âu.



Tuy nhiên, ông Nemesio Fernandez-Cuesta, một quan chức cấp cao của Tập đoàn dầu lửa Repsol lớn nhất Tây Ban Nha, lại cho rằng bất ổn ở Libya sẽ không dẫn tới tình trạng khan hiếm nguồn cung dầu cho thị trường thế giới do việc khai thác sản xuất dầu mỏ ở các quốc gia khác có thể bù lại phần sản xuất của Libya.



Trước đó, Nhà Trắng cho biết không loại trừ khả năng sử dụng lượng dầu dự trữ chiến lược của Mỹ nhằm hạ nhiệt giá dầu đang tăng quá cao.





(TTXVN/Vietnam+)