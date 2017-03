Bầu cử Mỹ 2012: Thế giằng co giữa hai ứng cử viên

Hai ứng viên tổng thống Mỹ. (Nguồn: AFP/Getty images)

Đây cũng là bối cảnh cho cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ hai, được dự báo sẽ diễn ra gay gắt hơn, giữa hai ứng cử viên trong ngày 16/10 tới.



Kết quả thăm dò công bố ngày 13/10 của Reuters/Ipsos cho biết trên phạm vi toàn quốc, ở thời điểm hiện tại, ông Romney đã nới rộng khoảng cách dẫn điểm tới 3% (47%-44%) so với ông Obama.



Kể từ sau khi được đánh giá thành công hơn trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên diễn ra ngày 3/10, vị cựu Thống đốc 65 tuổi được ghi nhận là đang có một giai đoạn vận động tranh cử "hưng phấn" và "hiệu quả nhất" từ năm ngoái tới nay. Ông Romney thậm chí còn thu hẹp dẫn khoảng cách, thậm chí còn dẫn điểm đối thủ tại một số bang được xác định là quan trọng nhất trong năm bầu cử 2012.



Tại Ohio, một tiểu bang mà chưa ứng cử viên Cộng hòa nào đắc cử tổng thống mà không giành được chiến thắng, ông Romney đã thu hẹp khoảng cách dẫn điểm của ông Obama từ 7% xuống 1,3%, theo thăm dò ngày 13/10 của RealClearPolitics.com.



Một lý do làm tăng uy tín của ông Romney tại bang dao động này là vì, kể từ sau đại hội của đảng Cộng hòa đến nay, vị cựu Thống đốc này đã rong ruổi trên xe buýt, tổ chức tổng cộng 34 cuộc vận động tranh cử tới các ngõ ngách của bang Ohio.



Tại hai bang dao động quan trong khác là Florida và New Hampshire, ông Romney thậm chí đã vượt lên dẫn ông Obama với các tỷ lệ tương ứng 49%-46% và 50%-46%, theo kết quả tổng hợp các cuộc thăm dò khác nhau của CNN.



Tại Florida, kể từ năm 1952 tới nay, các ứng cử viên Cộng hòa liên tục giành chiến thắng, trừ năm 1996 ứng cử viên đảng Dân chủ Bill Clinton giành thắng lợi với tỷ lệ 47%-44% trước đối thủ Cộng hòa Bob Dole.



Tuy nhiên, có một thực tế đang diễn ra rất có lợi cho ông Obama khi các kết quả thăm dò cho thấy vị Tổng thống đương nhiệm này đang dẫn đối thủ với khoảng cách khá xa trong số những cử tri trên toàn quốc đã đi bỏ phiếu theo hình thức bỏ phiếu sớm.



Theo thăm dò công bố ngày 14/10 của Reuters/Ipsos, trong số những cử tri đã bỏ phiếu, ông Obama nhận được sự ủng hộ của 59% so với 31% dành cho ông Romney.



Theo quy định, cử tri Mỹ, bất kể lý do, có thể bỏ phiếu trước 50 ngày so với ngày bỏ phiếu chính thức. Cho tới nay, việc bỏ phiếu sớm đã và đang tiếp tục diễn ra tại ít nhất 40 bang, dưới hình thức trực tiếp đến các thùng phiếu hoặc gửi phiếu bầu qua bưu điện.



Trong cuộc bầu cử năm 2008, bầu cử sớm đã đóng một vai trò quan trọng đưa tới thắng lợi của ông Obama trước đối thủ Cộng hòa, Thượng nghị sỹ John McCain./.

(Theo TTXVN)