Bầu cử Mỹ: Sự đảo ngôi giữa các ứng viên Cộng hòa

Những người ủng hộ ứng cử viên Mitt Romney. (Nguồn: AP)

Phóng viên tại Washington dẫn kết quả thăm dò của tổ chức Real Clear Politics cho biết trong số 1.000 cử tri đăng ký theo đảng Cộng hòa được hỏi ý kiến có 30,2% cam kết bầu chọn cựu Thượng nghị sỹ Rick Santorum làm đại diện cho tấm vé của đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2012 so với cựu Thống đốc Mitt Romney nhận được 28,6% ý kiến ủng hộ.



Như vậy, kể từ mùa Hè năm 2011 tới nay, giữa các ứng cử viên Cộng hòa đã có chín lần đảo ngôi thứ. Ông Romney dẫn điểm trong các cuộc thăm dò đầu tiên, sau đó Thống đốc bang Texas Rick Perry vượt lên dẫn điểm.



Từ đó đến nay, vị trí số 1 về sự ủng hộ của cử tri lần lượt được chuyển từ ông Perry trở lại ông Romney, từ ông Romney sang doanh nhân da màu Hernan Cain, rồi lại về tay ông Romney.



Tiếp đó, cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich đã vượt qua ông Romney, nhảy lên vị trí số 1, rồi vị trí này lại một lần nữa trở về tay ông Romney. Ở thời điểm hiện tại, vị trí quán quân về sự hậu thuẫn của cử tri đang tạm thời thuộc về ông Santorum.



Với bốn lần nhận được sự ủng hộ của nhiều cử tri nhất, cựu Thống đốc Romney hiện vẫn được nhìn nhận là ứng cử viên có nhiều khả năng nhất để giành tấm vé của đảng Cộng hòa.



Theo dự báo của các chuyên gia, vị cựu Thống đốc 65 tuổi này có tới 72,8% cơ hội được chọn làm ứng cử viên của đảng Cộng hòa để chạy đua chiếc ghế ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng với ông Obama. Ông Santorum có cơ hội lớn thứ hai với 17,8% lựa chọn.



Cùng ngày, kết quả thăm dò của CBS/New York Times cho biết nếu cuộc bầu chọn tổng thống được tiến hành tại thời điểm này, ông Obama có khả năng đánh bại tất cả các đối thủ đảng Cộng hòa.



Cụ thể, ông Obama có thể chiến thắng ông Santorum với tỷ lệ 49%-41%; dẫn ông Romney với tỷ lệ 48%-42%; vượt Hạ nghị sỹ Ron Paul với tỷ lệ 50%-39% và hạ ông Gingrich với tỷ lệ 54%-36%.



Tuy nhiên, trong xã hội Mỹ đang tồn tại một tâm lý tiêu cực, có thể gây trở ngại không nhỏ cho nỗ lực tái cử nhiệm kỳ hai của Tổng thống đương nhiệm Obama.



Theo kết quả thăm dò, ở thời điểm hiện tại có tới 59% người dân Mỹ nói rằng nước Mỹ đang đi chệch đường so với chỉ có 35% xác định nước Mỹ đang đi đúng hướng. Chỉ có 44% người Mỹ tán thành kết quả điều hành kinh tế của ông Obama so với 50% không hài lòng./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)