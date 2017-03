Bầu cử Mỹ: Thách thức đối với Tổng thống Obama

Đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: Getty)

Kết quả thăm dò của Gallup, công bố ngày 16/1, cho thấy môi trường chính trị và thực trạng của nền kinh tế đang là trở ngại lớn nhất đối với nỗ lực tái cử của ông Obama.



Theo kết quả thăm dò trên, tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Obama về tất cả các mặt ở thời điểm tháng 1/2012 chỉ ở mức 44%. Đây là mức ủng hộ thấp thứ hai trong 8 vị tổng thống tái tranh cử nhiệm kỳ hai, chỉ cao hơn 2% so với ông Bill Clinton năm 1996, nhưng thấp hơn nhiều so với 66% ủng hộ ông George W. Bush năm 2004 và 52% của ông Ronald Reagan năm 1984.



Cũng theo thăm dò của viện Gallup, ở thời điểm hiện tại chỉ có 18% cử tri hài lòng với hướng đi của nước Mỹ so với 24% có thái độ lạc quan này năm 1996 dưới thời ông Bin Clintơn và thấp hơn nhiều so với mức 55% thời ông Bush năm 2004. Chiều hướng cải thiện của kinh tế Mỹ, yếu tố sẽ chi phối kết quả lá phiếu cử tri dành cho ông chủ hiện tại của Nhà Trắng, tuy đã có dấu hiệu tích cực nhưng sức phục hồi vẫn chưa đủ mạnh để tạo thêm việc làm và tạo niềm tin cho người dân Mỹ. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ vẫn ở mức 8,5% vào tháng 12/2011, trong khi chỉ số niềm tin tiêu dùng duy trì mức âm 27% vào đầu tháng này.



Cùng ngày, tổ chức "Người Mỹ cho sự thịnh vượng" (Americans for Prosperity), nhóm có liên quan đến lợi ích của đảng Cộng hòa ngày 16/1 thông báo sẽ chi khoảng 6 triệu USD cho chiến dịch quảng cáo tại các bang quan trọng để nhắc nhở cử tri Mỹ "đừng bao giờ quên mối liên hệ của ông Obama với sự đổ vỡ của tập đoàn năng lượng xanh Solyndra."



Năm 2009, Chính quyền Obama từng tung hô tập đoàn Solyndra như một tấm gương sáng trong lĩnh vực năng lượng xanh, quyết định trích 535 triệu USD từ ngân sách của Bộ Năng lượng đầu tư cho tập đoàn này. Đến năm 2011, sự việc bị vỡ lở, tập đoàn Solyndra bị phá sản và ông Obama bị cáo buộc nhận khoản tiền đóng góp lớn của tập đoàn này.



Theo Gallup và một số cơ quan thăm dò khác, tuy đang đứng trước không ít thách thức, nhưng ông Obama vẫn còn nhiều thời gian và điều kiện để cải thiện hình ảnh của mình trước cử tri.



Kết quả thăm dò của kênh truyền hình Fox News, công bố ngày 16/1, cho thấy nếu cuộc bầu chọn tổng thống Mỹ được tổ chức ngay thời điểm này, ông Obama sẽ nhận được 46% sự ủng hộ so với 45% dành cho đối thủ triển vọng nhất của đảng Cộng hòa, ông Mitt Romney. Có 72% cử tri từng ủng hộ ông Obama nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Obama thay vì chọn ông Romney./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)