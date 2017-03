Bầu cử tại Libya: Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 60%

Người dân bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Tripoli ngày 7/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban bầu cử Nuri al-Abbar khẳng định: "Chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được báo cáo từ các điểm bỏ phiếu, nhưng số lượng cử tri đi bầu đã đạt 1,6 triệu người, tương đương 60%."Theo ông, chỉ có 24 trên tổng số 1.554 điểm bỏ phiếu không thể mở cửa do các hành vi phá hoại, đáng chú ý là ở khu vực miền Đông bất ổn của nước này.Trước đó, ông al-Abbar cho biết khoảng 100 điểm bỏ phiếu đã không mở cửa đúng giờ "vì các lý do an ninh," buộc ủy ban này phải lùi thời gian đóng cửa tại các điểm bỏ phiếu này tới 18 giờ GMT.Các giới chức cho biết một người đã thiệt mạng và hai người bị thương trong ngày 7/7 khi những tay súng không rõ danh tính nổ súng ở gần một điểm bỏ phiếu tại thành phố Ajdabiya ở khu vực phía Đông bất ổn của Libya.Theo ủy ban bầu cử, các kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố vào ngày 9 hoặc 10/7.