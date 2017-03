Bảy vụ đánh bom, 80 người chết

Hôm trước đó, bảy vụ nổ đã lần lượt xảy ra cách nhau trong vài phút gần một đền thờ Ấn giáo và khu chợ ngay giữa trung tâm thành phố. 80 người thiệt mạng, 150 người bị thương. Chất nổ được cột trên xe đạp. Lúc vụ nổ xảy ra, hàng trăm người đang cầu nguyện trong đền thờ. Gói chất nổ thứ tám cột trên xe đạp chưa phát nổ đã được tháo gỡ.

Cảnh sát chưa chính thức nhận định thủ phạm là ai, tuy nhiên các nhóm vũ trang Pakistan hoặc Bangladesh bị tình nghi phá hoại tiến trình hòa bình mong manh giữa Ấn Độ và Pakistan.

Bộ Nội vụ Ấn Độ tuyên bố trong vụ đánh bom dây chuyền này có thể có bàn tay của nước ngoài. Mỹ, Anh, Pháp đều đã lên án vụ đánh bom. Đến nay đã có hàng chục người tình nghi bị bắt giữ.

Tại bang Rajasthan, hàng trăm người nối đuôi nhau trong bệnh viện hiến máu. Biên giới bang Rajasthan giáp với Pakistan đã đóng cửa. Các trường học và công sở đã đóng cửa trong ngày 14-5 để chia sẻ đau buồn với gia đình các nạn nhân.

Chính phủ liên bang đã phát lệnh báo động cho cơ quan an ninh khắp cả nước, đặc biệt tại New Delhi và Bombay. Tại New Delhi, các chốt kiểm tra đã được thiếp lập trên các trục đường chính. Một toán chuyên gia chất nổ từ thủ đô đã đến bang Rajasthan hỗ trợ công tác điều tra phá án.