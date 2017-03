Bé 3 tuổi chết vì cô giáo quên trong xe buýt

Tiểu Viên lúc 2 tuổi

“Vội vã và lo lắng đến bệnh viện, chờ đợi hơn 20 phút, một bác sĩ bước ra nhìn tôi lắc đầu và bảo khi được đưa bệnh viện Tiểu Viên đã gần như không có nhịp tim. Khi bước vào phòng, con gái tôi người đã cứng và lạnh, toàn thân tím tái và được các bác sĩ chẩn đoán là chết do ngạt”.



“Tôi vẫn không hiểu, tôi đã đưa con gái mình đi học và đặt cháu ngay hàng ghế đầu, lại ngay cạnh nữ nhân viên của trường. Tại sao bé ngã xuống sàn xe mà cô giáo không biết. Còn suốt quá trình học, giờ ăn trưa không ai để ý hay quan tâm sự vắng mặt của bé hay sao” - anh Chu Trường Hưng bức xúc.

Vụ việc hiện đang được công an thành phố An Khánh điều tra. Sau khi sự việc xảy ra, trường mẫu giáo này đã bị đóng cửa. Được biết, trường này thường nhận khoảng 180 bé, mùa hè này có khoảng 40 bé đăng ký học với 6 giáo viên đảm trách.



Theo lời các bác sĩ, nhiệt độ ngoài trời hôm 2/8 nắng nóng lên đến hơn 30 độ là nguyên nhân dẫn đến cái chết oan uổng của Tiểu Viên vì bé bị nhốt trong chiếc xe 7 chỗ đến hơn 8 tiếng đồng hồ.



Một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho biết, trong môi trường kín như bưng mà nhiệt độ bên ngoài hơn 35 độ, lại đón trực tiếp ánh nắng mặt trời, nhiệt độ bên trong có thể tăng lên 65 độ C. Nếu trẻ em bị nhốt trong môi trường này, cơ thể bị mất nước, cơ quan hô hấp tổn thương và ảnh hưởng đến não.



