Bế tắc chính trị ở Bỉ có nguy cơ tiếp tục lún sâu

Cương lĩnh cải cách chính trị do ông Elio Di Ruposoạn thảo lại bị bác bỏ. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu trên kênh truyền hình Bỉ RTL-TVI ngày 8/7, một ngày sau khi cuộc thương lượng thành lập chính phủ một lần nữa thất bại, thủ lĩnh đảng Xã hội của cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Elio Di Rupo bác bỏ việc tổ chức tổng tuyển cử sớm cho dù những bất đồng thành lập chính phủ kéo dài từ nhiều tháng qua vẫn chưa có lối thoát.Người đứng đầu đảng Xã hội cho rằng việc tổ chức tổng tuyển cử sớm sẽ không giải quyết được vấn đề mấu chốt và sẽ chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn.Cùng ngày, Nhà vua Bỉ Albert II cũng ra một tuyên bố kêu gọi các nhà chính trị Bỉ nỗ lực gạt bỏ bất đồng để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Tuyên bố trên được nhìn nhận là một "can dự hiếm hoi" của người đứng đầu Hoàng gia Bỉ vào vũ đài chính trị nước này.Nước Bỉ rơi vào tình trạng không chính phủ và "vận hành" theo sự dẫn dắt của một chính phủ tạm quyền kể từ sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 13/6/2010, chủ yếu do những bất đồng giữa các chính đảng của cộng đồng người nói tiếng Pháp và cộng đồng người nói tiếng Hà Lan ở Bỉ. Bất chấp việc Nhà Vua Bỉ nhiều lần chỉ định trung gian hòa giải để dàn xếp đàm phán giữa các chính đảng, những nỗ lực thành lập chính phủ liên minh ở nước này vẫn chưa đạt kết quả, do các bên vẫn chưa vượt qua những bất đồng kéo dài lâu nay về sửa đổi Hiến pháp và phân quyền nhiều hơn cho các vùng ở Bỉ.Cuộc đàm phán mới nhất, diễn ra ngày 7/7, cũng vẫn thất bại khi chính đảng lớn nhất ở Bỉ mang tên Liên minh Flemish Mới (N-VA) của cộng đồng người Bỉ nói tiếng Hà Lan bác bỏ cương lĩnh cải cách chính trị, do người đứng đầu đảng Xã hội của cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Elio Di Rupo soạn thảo.Giới quan sát nhận định nếu các chính đảng ở Bỉ không nhất trí với cương lĩnh hành động của ông Rupo thì nước này có thể phải tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới.