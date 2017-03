Belarus sẽ tiêu hủy kho dự trữ urani cấp độ cao

Cam kết trên được Ngoại trưởng Belarus Sergei Martynov đưa ra ngày 1/12 sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan.



Ngoại trưởng Martynov cho biết Chính phủ Belarus đã quyết định tiêu hủy tất cả các kho dự trữ urani làm giàu ở cấp độ cao (HEU) và dự kiến bắt đầu thực hiện vào thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân vào năm 2012 tại Hàn Quốc.



Ngoại trưởng Mỹ Clinton đã lên tiếng hoan nghênh hành động trên của Belarus và cho biết Chính phủ Mỹ sẽ cung cấp công nghệ và hỗ trợ tài chính để giúp nước này hoàn thành kế hoạch sớm nhất có thể.



Quyết định tiêu hủy các kho dự trữ urani làm giàu ở cấp độ cao của Chính phủ Belarus được xem là bước đột phá hiếm hoi trong quan hệ giữa Belarus và Mỹ, vốn không mấy suôn sẻ trong vài năm trở lại đây sau khi Mỹ chỉ trích Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko là "nhà độc tài" cuối cùng ở châu Âu.



Trước đó, hồi đầu năm 2010, Tổng thống Lukashenko nói rằng Belarus sở hữu hàng trăm kilôgam urani làm giàu ở cấp độ cao và khẳng định nước này không có ý định tiêu hủy kho dự trữ này.



Được làm giàu ở cấp độ cao, urani có thể được sử dụng để chế tạo đầu đạn bom hạt nhân. Hiện thế giới đang rất quan ngại tới sự an toàn của các kho dự trữ urani ở các nước thuộc Liên Xô cũ, trong đó có Belarus./.





(TTXVN/Vietnam+)