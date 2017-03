Bị nạn vì không thắt dây an toàn

Máy bay chấn động dữ dội rồi bất ngờ hạ độ cao làm hành khách chới với, bị quăng quật trong máy bay. May mắn máy bay kịp hạ cánh an toàn. Hầu hết những người bị thương đều không thắt dây an toàn.

Trong vụ phà chở 150 người va vào tàu chở cát trên sông ở miền Nam Bangladesh vào sáng 19-2, ngày 20-2, chiếc phà đã được trục vớt (ảnh). Thợ lặn đã vớt được xác 27 nạn nhân. Hiện vẫn còn hàng chục người mất tích. Không loại trừ khả năng tai nạn xảy ra do sương mù cản trở tầm nhìn.