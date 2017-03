Biên giới Campuchia-Thái Lan: Cộng đồng quốc tế kêu gọi kiềm chế

Ngày 16-10, trả lời câu hỏi “Xin cho biết bình luận của Việt Nam về tình hình căng thẳng mới đây tại khu vực biên giới giữa Campuchia và Thái Lan?”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng nói: Chúng tôi quan tâm theo dõi và lo ngại về tình hình căng thẳng mới đây tại khu vực biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Việt Nam mong muốn hai bên hết sức kiềm chế, tránh sử dụng vũ lực, giải quyết những vấn đề còn tồn tại bằng biện pháp hòa bình trên tinh thần hữu nghị và đoàn kết của ASEAN, vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thái Lan, đã có 432 trong tổng số 1.500 công dân Thái Lan ở Campuchia rời khỏi nước này. Tuy nhiên, các chuyến bay giữa hai nước vẫn hoạt động bình thường. Nhật báo Raksmey Kampuchea (Campuchia) đưa tin: Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Nội vụ Campuchia đã yêu cầu chính quyền các tỉnh phải quan tâm và bảo đảm an toàn cho doanh nghiệp cũng như công dân Thái Lan ở Campuchia. Theo Bộ Nội vụ Campuchia, cảnh sát mật đang giám sát các doanh nghiệp Thái Lan để bảo đảm an toàn cho họ. Hiện Campuchia đã thắt chặt an ninh xung quanh Đại sứ quán Thái Lan ở thủ đô Phnom Penh. Thái Lan cũng đã tăng cường an ninh cho Đại sứ quán Campuchia tại Bangkok.