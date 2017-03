Biều tình biến thành bạo loạn ở Rome

Những kẻ gây rối ném đá, chai lọ về phía cảnh sát Rome. Ảnh: AFP.



Hàng chục nghìn người đổ ra đấu trường La Mã Colosseum, giơ những tấm biểu ngữ chống chính sách thắt lưng buộc bụng hôm qua. Tuy nhiên, một nhóm mặc đồ đen nhanh chóng xuất hiện trong đám đông và bắt đầu gây rối.Những người này đốt xe hơi, phóng hỏa các ngân hàng, cửa hàng và đập vỡ cửa sổ. Đoàn biểu tình cố ngăn chặn song tình trạng bạo lực nhanh chóng lan rộng.Cảnh sát chống bạo động được điều tới cùng vòi rồng. Nhóm áo đen ném đá và chai lọ vào họ. Trong lúc xô xát, một xe bọc thép của cảnh sát bị phóng hỏa. Cảnh sát ở bên trong đã thoát ra an toàn. Ít nhất 30 cảnh sát nằm trong số người bị thương.Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi gọi tình trạng bạo lực trên là một "dấu hiệu đáng lo ngại" và tuyên bố sẽ trừng phạt những kẻ gây rối. Thị trưởng thành phố Rome Gianni Alemanno thì buộc tội những kẻ cướp khắp Italy và khắp châu  đã trà trộn vào cuộc biểu tình hòa bình.Người đứng đầu Ngân hàng Italy, Mario Draghi, tỏ ra thông cảm với nhóm tuần hành. "Thanh niên căm phẫn cũng đúng thôi", ông nói. "Họ tức giận đối với thế giới tài chính. Tôi có thể hiểu được điều này. Nếu người lớn chúng ta mà còn bức xúc vì khủng hoảng kinh tế thì nhóm thanh niên 20-30 tuổi còn cảm thấy thế nào nữa?". Ông Draghi sẽ đảm nhiệm vị trí lãnh đạo ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) tuần tới.Biểu tình trước trụ sở ECB ở Đức diễn ra hòa bình với hàng nghìn người tham gia. Tại New York, 5.000 người tập trung tại Quảng trường Thời đại. Cảnh sát đã bắt 70 người trong các cuộc tuần hành ở đây hôm qua.Cuộc biểu tình quy mô lớn ở Madrid, Tây Ban Nha, hôm qua thì mang một bầu không khí lễ hội.Hàng chục nghìn người từ trẻ em tới người hưởng lương hưu và nhiều thanh niên thất nghiệp tập trung ở quảng trường Puerta del Sol, nơi phong trào Indignant khởi nguồn hồi tháng 5. Nhà tổ chức nói số người tham gia lên tới nửa triệu. Phần lớn các cuộc biểu tình, được gợi cảm hứng từ phong trào Occupy Wall Street ở New York và Indignants ở Tây Ban Nha, hôm qua đều diễn ra hòa bình.Ở Hy Lạp, khoảng 2.000 người tập trung bên ngoài tòa nhà quốc hội ở Athens và một số lượng tương tự đổ ra đường ở thành phố lớn thứ hai nước này Thessaoniki. Ít nhất 1.000 người tuần hành tại quận tài chính ở London song bị cảnh sát ngăn lại trước khi tới trung tâm chứng khoán. 5 người bị bắt.Ở Dublin, Ireland, khoảng 400 người tới một khách sạn nơi phái đoàn EU/IMF/ECB đang ở lại. Hàng trăm người tuần hành ở các thành phố New Zealand trong khi dân chúng Sydney, Australia, biểu tình bên ngoài Ngân hàng Australia.Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra ở Hàn Quốc, Philippines, Đài Loan, Hong Kong ...Giới quan sát nhận định người biểu tình ban đầu ở Tây Ban Nha có những yêu sách cụ thể về việc giảm giờ làm và đối phó với tình trạng thất nghiệp. Tuy nhiên, những người tham gia các phong trào sau này không hề có yêu sách rõ ràng.Theo Mai Trang (VNE)