Biểu tình đòi đảm bảo quyền thương lượng tập thể

Vài nghìn người đã tham gia cuộc biểu tình mang tên "Hãy cứu lấy ước mơ của người Mỹ" diễn ra tại thành phố New York, trong khi tại thành phố Chicago thuộc bang Illinois và Columbus thuộc bang Ohio, các cuộc biểu tình đã thu hút sự tham dự của khoảng 1.000 người.



Vài trăm người tại thành phố Aoxtin thuộc bang Texas cũng đã xuống đường để phản đối dự luật trên.



Một người tham gia biểu tình tại thành phố New York, bà Judith Barbanel cho biết, cuộc biểu tình nhằm bảo vệ quyền của người lao động trước ý định của chính quyền bang Wisconsin cũng như các bang khác muốn xóa bỏ tổ chức công đoàn.



Trước đó, ngày 25/2, hạ viện bang Wisconsin đã phê chuẩn đề nghị của Thống đốc bang thuộc đảng Cộng hòa, ông Scott Walker, loại bỏ phần lớn quyền thương lượng tập thể của viên chức nhà nước. Tuy nhiên, dự luật này đã bị các thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ bác bỏ.



Khác với bang Wisconsin, mặc dù tất cả các thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ tại bang Ohio bác bỏ dự luật này, nhưng đảng Cộng hòa nắm 23 trong tổng số 33 ghế của Thượng viện bang vẫn có thể thông qua dự luật.



Dự luật do đảng Cộng hòa đưa ra tại nhiều bang được cho là sẽ giúp chính quyền cấp bang và địa phương kiểm soát tốt hơn các nguồn tài chính trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Các tổ chức công đoàn cho rằng đây là một sự tấn công trực tiếp vào quyền lợi của công nhân và viên chức chính phủ.



Trong khi đó, đảng Dân chủ chỉ trích dự luật này mang động cơ chính trị và là đòn tấn công vào các tổ chức công đoàn vốn có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ.





