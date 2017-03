Biểu tình lại bùng phát tại Iran

Biểu tình diễn ra trên nhiều đường phố hôm qua. Đây là cuộc tuần hành đầu tiên kể từ khi khoảng 3.000 người tập trung tại một thánh đường ở thủ đô Tehran để phản đối kết quả bầu cử vào ngày 29/6. Những người ủng hộ ứng viên thất cử Mir Hossein Mousavi đã kêu gọi biểu tình trên mạng Internet và điện thoại di động trong nhiều ngày qua. Phần lớn người tham gia biểu tình là thanh niên, nhưng một số người già cũng xuống đường. Nhiều nhân chứng cho hay các phương tiện cơ giới bóp còi để hưởng ứng cuộc biểu tình. Ngay sau khi đụng độ xảy ra, tất cả mạng điện thoại di động ở trung tâm Tehran đều ngừng hoạt động.

Trước đó giới chức Iran tuyên bố họ sẽ thực hiện những biện pháp mạnh để trấn áp biểu tình. Lực lượng cảnh sát được triển khai tại những địa điểm quan trọng trong thành phố trước khi cuộc tuần hành diễn ra. Morteza Tamaddon, thị trưởng thành phố Tehran, khẳng định ông sẽ trừng trị nghiêm khắc những người kêu gọi biểu tình.

Nhân viên an ninh tỏ ra mạnh tay ở một số nơi. Các nhân chứng ở đại lộ Valiasr cho hay cảnh sát rượt đuổi người biểu tình và đánh họ bằng dùi cui. Đài truyền hình Press TV phát hình ảnh đám đông tháo chạy và dụi mắt sau khi lực lượng an ninh bắn đạn hơi cay. Người biểu tình xếp các thùng rác thành hàng rồi đốt cháy để ngăn cản cảnh sát. Nhiều người dân mở cửa để người biểu tình chạy vào nhà khi nhân viên an ninh rượt đuổi.

Tại Đại học Tehran, cảnh sát xếp hàng để ngăn chặn gần 1.000 người tiến vào khuôn viên trường. Nhưng họ không thực hiện bất cứ biện pháp nào để giải tán đám đông.

Phe ủng hộ cải cách cho rằng Mousavi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử ngày 12/6, trong khi các quan chức phụ trách bầu cử tuyên bố chiến thắng thuộc về đương kim Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Những cuộc biểu tình nổ ra sau kết quả kiểm phiếu được công bố, cho đến khi Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo rằng chính quyền sẽ sử dụng biện pháp mạnh để lập lại trật tự.

Cảnh sát Iran cho biết, ít nhất 20 người biểu tình và 7 dân quân tự nguyện Basij thiệt mạng trong các vụ đụng độ. Theo nguồn tin cảnh sát thì khoảng 1.000 người bị bắt và đa số đã được trả tự do. Tuy nhiên, công tố viên trưởng Qorban-Ali Dorri Najafabadi khẳng định 2.500 người bị bắt và 500 người trong số đó sẽ phải ra tòa. Các vụ bắt giữ vẫn tiếp diễn trong tuần qua.