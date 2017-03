Biểu tình lớn ở Nga

Theo hãng thông tấn Ria Novosti và báo The Moscow Times của Nga, trong hai ngày cuối tuần 30 và 31-1, hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình đòi tự do biểu tình hòa bình và phản đối một số chính sách của chính phủ.

Tại thủ đô Moscow vào tối 31-1, 300 người tập trung biểu tình. Cảnh sát đã giải tán và bắt giữ khoảng 100 người, trong đó có lãnh đạo đảng Nước Nga khác (đối lập) Eduard Limonov và nguyên Phó Thủ tướng Boris Nemtsov (nhiệm kỳ 1997-1998). Cùng ngày tại St. Petersburg, cảnh sát bắt giữ 25 người trong 200 người biểu tình.

Nguyên Phó Thủ tướng Boris Nemtsov bị bắt giữ tối 31-1. Ảnh: GETTY IMAGES

Hôm trước đó tại TP Kaliningrad, 12.000 người dưới sự lãnh đạo của các đảng Cộng sản, Đoàn kết, Tự do dân chủ, Đồng bào Nga, Yabloko đã biểu tình đòi thủ tướng từ chức. Hàng trăm cảnh sát được huy động giữ an ninh nhưng không can thiệp. Biểu tình cũng diễn ra và kết thúc trong yên bình tại Yekaterinburg, Vladivostok, Krasnoyarsk.

Theo lãnh đạo các đảng đối lập, người dân Nga ngày càng bất mãn với chính phủ. Tuy nhiên, đảng Thống nhất nước Nga (cầm quyền) đã chỉ trích các đảng đối lập biểu tình vì động cơ chính trị.

ĐĂNG KHOA (Theo Ria Novosti, The Moscow Times, BBC)