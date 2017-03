Biểu tình ngoài Nhà Trắng đòi đóng cửa Guantanamo

Người biểu tình tự xích bên ngoài Nhà Trắng (Nguồn: AFP)

Các thành viên nhóm “Witness Against Torture” (Nhân chứng chống lại tra tấn), những người đã mở cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật, có kế hoạch thắp nến 24/24 cho tới thứ ngày 11/1, nhân lễ kỷ niệm tròn 10 năm việc tù nhân đầu tiên tới căn cứ hải quân Mỹ ở Cuba.



Tiếp đó họ sẽ thay nhau chui vào một lồng giam mang dòng chữ với nội dung phản đối "việc giam giữ vô hạn định khi chưa qua xét xử."



Vài tổ chức nhân quyền gồm Ân xá Quốc tế đã kêu gọi mở cuộc tuần hành lớn ngày 10/1, vốn bao gồm việc tạo một sợi xích sống từ người biểu tình, chạy dài từ Nhà Trắng tới tòa nhà Capitol.



“Witness Against Torture” có kế hoạch tổ chức các cuộc biểu tình tương tự vào thứ Tư ở Paris, Toronto, London, Brussels và Berlin.



Chính phủ Mỹ tiếp tục "giam giữ nhiều người dù thiếu hoạt động xét xử và quy trình này đã vứt bỏ Hiến pháp ra khỏi cửa sổ" - Helen Schietinger, phát ngôn viên của nhóm nói với AFP.



"Chính phủ của chúng ta không đối xử với con người theo các nguyên tắc mà đất nước này đã dựa vào đó để thành lập".



Căn cứ hải quân Mỹ ở Vịnh Guantanamo, Cuba, đã nhận các tù nhân đầu tiên tới từ một mặt trận chống khủng bố toàn cầu vào ngày 11/1/2002.



Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố chỉ vài giờ sau khi nhậm chức hồi tháng 1/2009 rằng ông sẽ đóng cửa nhà tù này trong vòng một năm, nói rằng nó đã được sử dụng như là công cụ để những kẻ khủng bố tuyển mộ thêm người và gây bất lợi cho an ninh quốc gia Mỹ.



Người biểu tình cũng yêu cầu việc đóng cửa nhà tù Bagram của quân đội Mỹ ở Afghanistan và hủy bỏ Luật Phòng vệ 2011, vốn cho phép việc giam giữ vô thời hạn một nghi phạm khủng bố./.

Theo Gia Bảo (AFP/Vietnam+)